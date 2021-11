Seleção Brasileira Feminina treina antes de torneio em Manaus

O Torneio Internacional de Futebol Feminino é o último compromisso da Seleção Brasileira Feminina neste ano | Foto: César Gomes

Manaus (AM) - A Seleção Brasileira de Futebol Feminino realizou mais um treino em Manaus. A atividade aconteceu na manhã desta quarta-feira (24), no Centro de Treinamento da Associação Esportiva 3B da Amazônia, na avenida Leonardo Malcher, no bairro Aparecida, na Zona Sul de Manaus.



O Torneio Internacional de Futebol Feminino é o último compromisso da Seleção Brasileira Feminina neste ano. Além disso, a passagem da seleção em Manaus marca a aposentadoria da volante Formiga com a camisa da seleção.

As jogadoras alinharam em campo as últimas estratégias táticas para enfrentar a seleção da Índia | Foto: César Gomes

Na Arena da Amazônia, o Brasil irá enfrentar a Índia, na quinta (25) , a Venezuela, no domingo (26) , e o Chile, no dia 1º de dezembro. As atletas iniciaram o treino às 10h e aplaudiram a jogadora formiga no início do treino.

Na Arena da Amazônia, o Brasil irá enfrentar a Índia, na quinta (25) , a Venezuela, no domingo (26) , e o Chile, no dia 1º de dezembro | Foto: Suyanne Lima

As jogadoras alinharam em campo as últimas estratégias táticas para enfrentar a seleção da Índia. Ao término da atividade, a volante Formiga deve conceder coletiva à imprensa.



Ingressos para o torneio

As vendas estão sendo realizadas pelo site da Ingresso de Vantagens .

Valores

Arquibancada inferior e superior

R$ 80,00 (inteira) + 10% taxa de conveniência*

R$ 40,00 (meia entrada) + 10% taxa de conveniência*

Passaporte para as 3 rodadas: R$: 100,00 +10% taxa de conveniência*

*Taxa de conveniência aplicável apenas na compra online, lojas físicas são isentas da cobrança.

Pontos de Vendas Físicos: início 23 de Novembro

Local: Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira

Endereço: Avenida Constantino Nery, s/n - Flores/Manaus/AM (69.040-100)

Funcionamento Bilheteria:

Dia 23/11: 13h até 19h

Dia 24/11: 10h até 18h

Dia 25/11: 11h até 22h

Dia 26/11: 10h até 18h

Dia 27/11: 10h até 18h

Dia 28/11: 10h até 21h

Dia 29/11: 10h até 18h

Dia 30/11: 10h até 18h

Dia 01/12: 10h até 21h

Veja a homenagem das atletas à jogadora Formiga, em seu último jogo, antes de se aposentar:

