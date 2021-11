Equipe de ginástica rítmica do AM disputa campeonato brasileiro em SC

Contempladas em passagens aéreas pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), as seis ginastas amazonenses que formam a equipe vão mostrar harmonia e ritmo na disputa na categoria Infantojuvenil. | Foto: Secom

Florianópolis (SC) - A equipe amazonense do Centro Esportivo e Cultural do Amazonas (Cecam) está em Florianópolis para a disputa do Campeonato Brasileiro de Conjuntos de Ginástica Rítmica Ilona Peuker. A competição vai até o sábado (27) e marca o encerramento da temporada 2021 da modalidade no Brasil.

Contempladas em passagens aéreas pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), as seis ginastas amazonenses que formam a equipe vão mostrar harmonia e ritmo na disputa na categoria Infantojuvenil (13 e 14 anos), nas provas de 5 bolas e 5 fitas.

“Investimento superimportante. Se não fossem as passagens, a gente não conseguiria estar na competição. Um incentivo muito grande para o trabalho, para elas como atletas, poder contar com o governo, poder contar com o Estado do Amazonas”, afirma Giulia Pontes, técnica do Cecam.

A preparação da equipe, única representante do Norte do país no Brasileiro Ilona Peuker, foi realizada no Centro de Ginástica do Amazonas, na Vila Olímpica de Manaus, praça esportiva administrada pela Faar.



" O investimento do Governo do Amazonas nas jovens atletas é para que a ginástica rítmica possa seguir evoluindo e também pelo reconhecimento ao trabalho realizado pelo Cecam, que sempre representou muito bem o estado em competições nacionais " ressalta Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

As ginastas amazonenses estreiam com a primeira coreografia nesta quinta-feira (25), com transmissão ao vivo pelo canal no Youtube da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), a partir das 9h30 (horário de Manaus).

“Estou com expectativas muito boas porque a gente está se esforçando bastante, dando nosso melhor em tudo, todos os dias. A gente vai sim conseguir passar um conjunto muito bom para trazer uma medalha para o Amazonas”, enfatiza a ginasta Patrícia Moreno, de 13 anos.

As ginastas amazonenses estreiam com a primeira coreografia nesta quinta-feira (25). | Foto: Secom

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Manaus, jogadora Formiga fala sobre despedida da seleção e planos

Lista dos sorteados para assistir jogo da Seleção Feminina na Arena