Esporte receberá R$ 3 mi de investimentos no interior do AM

Manaus (AM) - O esporte no interior deve receber R$ 3 milhões em investimentos do Governo do Amazonas, conforme previsão do edital “Mais Esporte no Interior”, anunciado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), na tarde desta quarta-feira (24), durante coletiva de imprensa na Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da cidade.

A partir de agora, com o Edital de chamamento Público nº 002/2021 para cadastro dos municípios do estado, as prefeituras podem concorrer a valores de R$ 50 mil, a serem distribuídos em todo o Amazonas, no intuito de apoiar o esporte comunitário de base, visando o alto rendimento.

De acordo com o diretor-presidente da FAAR, Jorge Elias, desde abril, 55 municípios foram visitados para coletar as demandas do interior, no esporte.

" Essa foi uma das ordens do Governador Wilson Lima e sabemos dos problemas. O chamamento público é feito para estruturar a base, desde o período escolar. Somente assim alcançaremos o alto rendimento, já que a pandemia havia afetado severamente os municípios. Esse valor é de grande importância " , disse.

De acordo com Jorge Elias Costa, o investimento no esporte é uma determinação do Governador Wilson Lima. | Foto: Carlos Araújo

Como participar?

Jorge Elias também ressalta os critérios que devem ser obedecidos para participar do Edital.

“Regularidade fiscal de cada prefeitura e eles vão nos apresentar um plano de trabalho que deve conter três projetos de atividades formais e não formais para que possa, junto conosco, aplicar o recurso. Principalmente as crianças que fazem o esporte comunitário vão ser beneficiadas. O prazo tem início hoje (24) e termina até o dia 24 de dezembro. O resultado final será dia 14 de janeiro de 2022”, explicou.

Com o cumprimento dos pré-requisitos do Edital, por parte das prefeituras no interior, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento acredita que, a partir de fevereiro do ano que vem, todos os convênios sejam assinados.

