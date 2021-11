Sheik provoca Palmeiras: “Flamengo vai amassar com força”

Palmeiras e Flamengo se enfrentam às 17h deste sábado (27) | Foto: Reprodução

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (27) na decisão da Libertadores 2021. Ex-jogador do Rubro-negro, Emerson Sheik não ficou em cima do muro e já elegeu seu favorito na final da competição continental.

Em entrevista ao canal Podpah, o ex-atacante afirmou que o Flamengo “vai amassar com força” e aproveitou para cutucar o ex-rival.

“Eu acho que o Flamengo vai amassar com força o Palmeiras, até porque não é justo com o Mundial de Clubes ter o Palmeiras de volta. É uma competição vista com bons olhos por todo o mundo futebolístico, e o Palmeiras sempre vai para conhecer o hotel, não vai para disputar”, disse Sheik.

O ex-Flamengo disse ainda que em uma final de Mundial de Clubes contra o Chelsea, o time carioca sairá vencedor. Palmeiras e Flamengo se enfrentam às 17h deste sábado no estádio Centenário, em Montevidéu no Uruguai.

Leia mais:

Patrocínios de site de apostas movimentam o futebol brasileiro

Saiba como será a final da Libertadores em Montevideo