Eventos esportivos com 70% de público são liberados no Amazonas

O torneio inicia com partidas entre Brasil e Índia, Chile e Venezuela | Foto: Mauro Neto/Faar

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas liberou 70% do público na Arena da Amazônia para as partidas do Torneio Internacional de Futebol Feminino, que iniciou na quinta-feira (25), com rodada dupla no estádio. Com a portaria divulgada pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), a Arena terá capacidade liberada para receber até 31,5 mil torcedores. A determinação servirá para todos os eventos desportivos realizados no estado.

O torneio inicia com partidas entre Brasil e Índia, Chile e Venezuela. Os jogos seguirão regras e recomendações do Protocolo para a Realização de Eventos Esportivos no Estado do Amazonas e pela Portaria nº 188/2021, determinadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), e pela Faar.

“Hoje, a Arena da Amazônia e todas as praças esportivas do Governo do Amazonas estão prontas para mais esse degrau na retomada dos eventos com segurança. Isso só é possível graças ao avanço da vacinação, aos protocolos sanitários e ao trabalho do Governo do Amazonas, por meio da Faar, em conduzir o retorno do esporte amazonense de forma segura. Tendo em vista a não identificação de casos de Covid-19 nas últimas partidas realizadas na Arena”, apontou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

De acordo com os protocolos, entre as obrigações para os jogos do Torneio Internacional de Futebol Feminino, está a aquisição do ingresso e credenciamento para acesso ao local do evento somente aos que tenham completado o esquema vacinal da Covid-19, com duas doses ou dose única da vacina contra a doença.

Público infantil

Conforme a portaria, as crianças com idade abaixo de 12 anos poderão entrar nos eventos esportivos, com termo de responsabilidade devidamente assinado pelos pais ou responsáveis.

O modelo do termo de responsabilidade você encontra para download no site da Faar : http://www.faar.am.gov.br/downloads/

A entrada de adolescentes está permitida, desde que devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis, entre 12 e 18 anos de idade, que tenham completado o ciclo vacinal com duas doses.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Sorteados em Manaus começam a receber ingressos para jogos da Seleção

Seleção brasileira feminina de basquete se prepara Mundial de 2022