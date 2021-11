Brasil goleia Índia na despedida de Formiga na Arena da Amazônia

| Foto: Tácio Melo/Secom

Manaus (AM) - Com A Seleção Brasileira goleou a Índia por 6 a 1 na noite de quinta-feira (25) na partida de estreia do Torneio Internacional de Futebol Feminino, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. No primeiro jogo da rodada dupla, o Chile venceu a Venezuela por 1 a 0. A competição é uma parceria entre o Governo do Amazonas, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Amazonense de Futebol (FAF).

No jogo que marcou a despedida da volante Formiga com a camisa da seleção, o Brasil abriu o placar logo aos 50 segundos de jogo, com gol de Debinha.

A Índia mostrou poder de reação e chegou ao empate com Manisha, que avançou pela ponta esquerda e marcou belo gol de canhota. A Seleção voltou a liderar o placar com gol da atacante Giovana, aos 36 minutos da primeira etapa.

Apesar do bom desempenho das indianas, o Brasil mostrou toda a sua superioridade no segundo tempo e ampliou o placar com dois gols de Ary Borges, e gols de Kerolin e Geyse. No final, goleada por 6 a 1 sob os aplausos da torcida amazonense, que prestigiou as guerreiras brasileiras.

| Foto: Milly Barreto/Faar

“Foi um dia e um jogo especial. Estou feliz com o desempenho e há espaço para melhorar. Não estou feliz em termos cedido um gol no contra-ataque”, afirmou a técnica da Seleção Brasileira, Pia Sundhage, em coletiva de imprensa após o jogo.

Com a vitória, o Brasil assumiu a liderança do Torneio Internacional com três pontos na tabela. A Seleção está empatada com o Chile, que na acirrada partida de abertura da competição, venceu a Venezuela por 1 a 0. O gol da vitória chilena saiu dos pés da camisa 10, Yanara Aedo, no segundo tempo.

Próximos jogos

A segunda rodada dupla da competição acontece no domingo (28/11), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Dessa vez, a Seleção Brasileira enfrentará a Venezuela, às 20h. Mais cedo, Índia e Chile medirão forças a partir das 17h.

| Foto: Milly Barreto/Faar

Vacina Premiada

Para os jogos que acontecerão nos dias 28 de novembro e 1º de dezembro os ingressos poderão ser retirados na sexta-feira (26), na Arena da Amazônia, de 10h até as 16h.

Para fazer a retirada, o sorteado deverá apresentar um documento oficial com foto e a carteira de vacinação contra a Covid-19, com as duas doses da vacina ou com dose única. Cada pessoa premiada terá direito a um par de ingressos para acompanhar todos os jogos da competição.

Leia mais:

Formiga se despede da Seleção feminina após disputar 7 Copas do Mundo

Seleção brasileira feminina de basquete se prepara Mundial de 2022