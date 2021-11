Wilson Lima aponta sucesso de organização em jogo na Arena da Amazônia

O governador acompanhou o jogo entre Brasil e Índia acompanhado da primeira-dama Taiana Lima e do embaixador da Índia, Suresh Reddy. | Foto: Tácio Melo e Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima acompanhou, nesta quinta-feira (25), a vitória do Brasil por 6 a 1 contra a Índia pelo Torneio Internacional de Futebol Feminino, realizado na Arena da Amazônia Vivaldo Lima em Manaus.

O torneio é uma parceria entre o Governo do Amazonas, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Amazonense de Futebol (FAF).

" Tudo ocorreu de acordo com o nosso planejamento. O Amazonas, hoje, está apto para receber grandes eventos esportivos como este torneio. Tudo isso graças ao avanço na vacinação contra a Covid-19, o que tem refletido na redução do número de casos e internações pela doença. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Ele frisou que, nas últimas 24 horas, nenhuma morte por Covid-19 foi registrada no Amazonas.

O torneio teve início com Chile e Venezuela em campo, às 18h. A partida terminou com a vitória do Chile por um gol.

No jogo da seleção brasileira feminina, os torcedores presentes estavam de olho na jogadora Formiga.

O duelo marcou a despedida oficial da volante após 233 jogos disputados com a camisa verde e amarela. Ao todo, são 26 anos de serviços prestados à Seleção Brasileira e diversos títulos.

Formiga é a atleta, entre homens e mulheres, que mais vezes vestiu a camisa da Seleção Brasileira.



A atleta é recohecida mundialmente. | Foto: Tácio Melo e Diego Peres/Secom

Vacina Premiada

Nas cadeiras da arena, mil torcedores entraram para assistir as partidas com ingressos sorteados durante a campanha Vacina Premiada.

O Governo do Amazonas sorteou 500 pares de ingressos para pessoas que moram em Manaus e que estão com esquema vacinal contra a Covid-19 completo (primeira e segunda dose ou dose única).

Os sorteados se inscreveram no site https://vacinapremiada.am.gov.br/ .

No endereço, é possível concorrer a outros ingressos de shows e espetáculos.

