Torcedores do Flamengo e Palmeiras no AM opinam sobre grande final

Manaus (Am) - Um dos momentos mais esperados no futebol atual é a final da Libertadores. Nesta edição, dois times brasileiros disputam o troféu da competição da América do Sul.

A final da Libertadores acontece neste sábado (27), entre Flamengo e Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai. Desde a classificação dos times brasileiros para a final, os torcedores estão com altas expectativas sobre a decisão que tornará uma das equipes, a dona da importante taça.

A disputa movimenta os manauaras, que se preparam para se reunir com amigos ou familiares para a grande decisão. Os torcedores amazonenses do Palmeiras e do Flamengo revelaram para a reportagem do EM TEMPO , quais serão suas expectativas para a final.

O Flamengo é um dos times que mais se sobressaiu no último ano. Os torcedores estão otimistas para que o Rubro-Negro leve a taça da competição e supere o atual campeão da Libertadores.

Já o Palmeiras, é o atual campeão da competição e teve um desempenho surpreendente na primeira fase da competição, vencendo cinco confrontos e perdendo apenas um. Nas últimas fases, enfrenta desafios, mas consegue superar dentro de campo.

Torcedores do Verdão

Os apaixonados por futebol estão com a expectativa alta para para este duelo de gigantes em Montevideo. O torcedor do Palmeiras, Jarlisson Cruz dos Santos, conhecido como Jarlinho, de 28 anos, acredita na chance do seu time ser campeão novamente .

Apostando em um placar de 1 a 0 para o Palmeiras, ele declara que será um jogo difícil, mas que se o Alviverde fizer o primeiro gol da competição, terá grandes chances de ser o vencedor.

" Será um jogo pegado entre as equipes, apesar da forma do Palmeiras ser diferente do Flamengo. Creio que quem fizer o primeiro gol, terá praticamente a grande chance de ser campeão por ser apenas um jogo, espero e torço para que seja o Palmeiras " Jarlinho, Torcedor do Palmeiras

Quem também acredita em um duelo difícil é o outro torcedor do Alviverde, o jornalista Johnnys Moura, 41 anos. Para ele o jogo será decidido nos detalhes e ganhará quem menos errar em campo. Apesar da dificuldade que encontrará, ele acredita em um placar de 2 a 1 para o Palmeiras.

"Será um jogo muito difícil para ambos os times. Quem errar menos ganha, mas aposto na estratégia de contra-ataque do Palmeiras, com as enfiadas do Rony e Dudu", declarou o radialista.

Flamenguistas querem a Taça

Com a esperança de que o Flamengo terá um placar de 4 a 1, o auditor interno e apaixonado pelo Rubro-negro, Adelson Souza, de 27 anos, está otimista com o jogo.

Para ele, o desempenho do Flamengo nos últimos anos diz por si só, já que o time está enfrentando a sua segunda final em menos de três anos.

"Estou bastante otimista. É uma excelente oportunidade de ser tricampeão da Libertadores, além de altas chances de conquistar o mundial contra o Chelsea", declara.

O publicitário e dono de uma das maiores páginas de torcedor do time no Amazonas, contanto com 56 mil seguidores, Vinicius Emiliano , de 22 anos, acredita em um jogo acirrado, pois as duas equipes estão voando dentro de campo.

Vinícius aposta no placar de 3 a 1 para o time do coração, já que para ele, a qualidade do time do Flamengo é melhor.

" Um jogo muito parelho, são as duas melhores equipes do Brasil nos últimos anos em um jogo único, tudo pode acontecer. Mas vejo o Flamengo como favorito pela qualidade do elenco. " Vinicius Emiliano, Torcedor do Flamengo

Torcida não vai faltar

Muitos dos torcedores não terão a oportunidade de estarem no histórico estádio onde acontece a decisão. Os apaixonados pelos times classificam a trajetória das equipes como vitoriosas até chegarem na final.

Vinícius conta que vai assistir ao jogo em casa, pois é onde se sente confortável parta torcer a vontade. Ele aponta que caso o Flamengo se torne campeão, poderão considerar que ele teve a melhor campanha da história.

"O Flamengo não perdeu nenhum jogo e apenas seis times conseguiram ser campeões da libertadores dessa forma", relembrou.

Adelson também compartilha da opinião da melhor campanha. Ele conta que pretende torcer pelo time Orla Taumanan, em Boa Vista, onde está trabalhando atualmente.

Já o palmeirense Johnnys vai assistir o jogo em casa e reconhece que o Verdão teve altos e baixos durante a competição e que tem sim, um grande time. No entanto, ele avalia que a falta de união da equipe em pode atrapalhar o time.

" O Palmeiras é um grande time, com jogadores excepcionais, mas que ainda hoje, não jogam em equipe. Tem sempre um ou outro jogador que decide a partida " Johnnys Moura, Torcedor do Palmeiras

Jarlinho revela que irá conferir o jogo na sede da "Mancha Verde", a torcida organizada manauara e lembra que seu time é o atual campeão da Libertadores de 2020.

"Somos os atuais campeões e ganhar dois títulos seguidos da maior competição da América do Sul entrará para história. Tenho fé em Deus que sábado vai ser a coroação, apesar de todo negativismo por parte da maioria da impressa esportiva colocar o Flamengo como campeão", finaliza.

O resultado da final da Libertadores acontece neste sábado (27), a partir das 16h e promete movimentar o cenário esportivo .

