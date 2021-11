Pesagem de atletas para Arena Combat The Jungle acontece em Manaus

Manaus - A pesagem dos atletas que vão participar da 25° edição do Arena Combat The Jungle aconteceu na noite desta sexta-feira (26), na praça de alimentação do Shopping São José, na alameda Cosme Ferreira, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus, e já deixou expectativa para os confrontos em lutas de grappling.

Conforme o idealizador do evento, Ivan Viana, o Arena Combat The Jungle acontece desde 2012 e é um jiu-jitsu sem kimono, que conta com a participação de atletas de alto nível e representatividade no esporte amazonense.

"Cada categoria tem uma pesagem determinada e hoje fizemos essa checagem do peso. Logo em seguida vem a encarada oficial que deixa o atleta apto ao evento. Temos atletas de alto nível, é uma grande expectativa para mais essa edição", explicou Ivan.

São aproximadamente 30 atletas em 15 confrontos. O evento oficial acontece a partir das 18h de sábado (27), na Escola Estadual Dr. Isaac Sverner, na rua J, do bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus.

Maiores detalhes do evento podem ser acessados por meio do Instagram oficial do evento: @arenacombatthejungle .

Leia mais

Wilson Lima aponta sucesso de organização em jogo na Arena da Amazônia

Sorteados em Manaus começam a receber ingressos para jogos da Seleção