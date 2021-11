Palmeiras x Flamengo: veja quais jogadores entrarão em campo

O jogo será às 16h, pelo horário de Manaus | Foto: Reprodução

Palmeiras e Flamengo decidem logo mais, às16h pelo horário de Manaus, a final da Copa Libertadores de 2021. O clássico brasileiro será disputado no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Atual campeão, o Verdão chega à sexta final perseguindo o tricampeonato. Depois da tríplice coroa na temporada passada com o torneio continental, Copa do Brasil e Paulistão, a equipe de Abel Ferreira busca o primeiro título de 2021. No Brasileirão, já não tem mais chances de alcançar o Atlético-MG.

Em sua segunda final em três anos, o Flamengo tem todos os titulares à disposição, depois de fazer um planejamento e de o técnico Renato Gaúcho rodar o elenco nas últimas partidas do Brasileirão. O eventual tri da Libertadores terá a força de salvar a temporada rubro-negra.

O confronto no Uruguai é também um tira-teima entre os times que vêm dominando o futebol brasileiro. E o vencedor terá vaga no Mundial de Clubes da Fifa, que será disputada em fevereiro.



Palmeiras e Flamengo já duelaram em seis mata-matas, com três vitórias para cada lado: o Verdão levou a melhor na final da Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo 1942, nas quartas da Copa do Brasil de 1999 e nas semis da Copa dos Campeões de 2000. Já o Rubro-negro ganhou na semi da Copa do Brasil de 1997, na final da Mercosul de 1999 e na decisão da Supercopa de 2021.

Palmeiras do técnico Abel Ferreira

Abel trabalhou para deixar o elenco o mais inteiro possível fisicamente e não há jogadores lesionados. Felipe Melo, recuperado de dores no joelho direito, chegou a ser dúvida, mas se colocou à disposição e ouviu do treinador que será utilizado. Só não se sabe ainda se desde o início. O capitão é peça importante no esquema do português (Danilo é opção). Marcos Rocha, suspenso, deve dar lugar a Mayke.

Provável escalação: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

Desfalque: Marcos Rocha (suspenso).

Flamengo do técnico Renato Gaúcho



Depois de muito tempo com diversos problemas de desfalque, a equipe terá todos os titulares à disposição. São três jogadores diferentes em relação ao time escalado em 2019, na decisão de Lima: Isla no lugar de Rafinha, David Luiz no de Pablo Marí, e Andreas Pereira na vaga de Gerson.

Provável escalação: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Desfalques: Léo Pereira (suspenso).

*Com informações do Globo Esporte.

Leia mais

Wilson Lima aponta sucesso de organização em jogo na Arena da Amazônia

Pesagem de atletas para Arena Combat The Jungle acontece em Manaus

Brasil goleia Índia na despedida de Formiga na Arena da Amazônia