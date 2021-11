‘Gol do Brasil’: projeto finaliza treinamento de professores do AM

A atividade prática marca o início da implementação do projeto nas escolas estaduais do Amazonas. | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Finalizou, neste sábado (27), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, o treinamento dos professores que irão participar do projeto social “Gol do Brasil”, uma parceria do Governo do Amazonas, Federação Amazonense de Futebol (FAF) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A atividade prática marca o início da implementação do projeto nas escolas estaduais do Amazonas.

O projeto acontece após a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado e a CBF, com o objetivo de promover educação e cidadania a crianças e adolescentes da rede pública por meio do futebol.

Para a secretária Kuka Chaves, titular da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, o projeto inédito no estado é uma oportunidade de desenvolver questões sociais importantes com alunos em situação de vulnerabilidade, e tudo isso por meio do esporte.

" Na verdade, a gente tem que pensar em criar o ser humano integral. A gente não pode falar só de currículo, a gente não pode falar só de esporte, a gente tem que integrar, a gente tem que ensinar os nossos jovens a parte emocional, a parte de sociabilidade, tem que ensinar aos nossos jovens a serem criativos, a saberem se defender, e o esporte faz essa união " , afirmou.

Balanço final

O último dia do treinamento foi fora das salas de aula e com um gosto especial. Os 40 professores participantes tiveram a oportunidade de treinar no campo da Arena da Amazônia. Segundo o representante da CBF, Bruno Rosell, o balanço final de três dias de curso foi positivo.

" Para nós foi muito bom, é unânime entre os nossos palestrantes sobre o nível de qualidade da turma, são professores muito qualificados, que nos passaram um conteúdo muito bom, participantes, todos os professores com total engajamento durante o curso. Então para nós, pensando na área técnica, é uma receita de sucesso " , disse.

O professor de Educação Física, Alberto Bezerra, da Escola Estadual Leonina Marinho, em Manaus, vê o curso para além de uma qualificação profissional, também como uma oportunidade de mudar a vida de centenas de crianças.

“É uma chancela muito boa, que é a CBF, que é a entidade maior do país relacionada ao futebol, então é importante porque trabalhamos questões sociais relacionadas ao futebol, que é a paixão de todo e qualquer brasileiro. É importante colocar o futebol como uma ferramenta importante para jovens em situação de vulnerabilidade social”, concluiu.

"Gol do Brasil’

O governador Wilson Lima assinou, no dia 29 de outubro, um Termo de Cooperação Técnica com a CBF para realizar no Amazonas o projeto “Gol do Brasil”, que é uma ação social da CBF voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade.

O projeto é norteado pelas dez habilidades de vida preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS): autoconhecimento, relação interpessoal, pensamentos crítico e criativo, empatia, resolução de problemas, tomada de decisão, lidar com emoções e com o estresse, e comunicação eficaz. A meta é desenvolver cidadãos preparados para a vida além dos gramados, por meio do futebol.

