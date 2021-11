Festival de Futebol Feminino reúne 200 alunas da rede estadual

A ação é uma parceria do Governo do Amazonas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Amazonense de Futebol (FAF). | Foto: Secom

Manaus - A bola rolou na manhã deste domingo (28) na Arena da Amazônia, que recebeu 200 alunas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto para a vivência de um treinamento do Festival de Futebol Feminino. A ação é uma parceria do Governo do Amazonas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Amazonense de Futebol (FAF).

O treinamento foi comandado por professores que participaram da formação para atuar no projeto Gol do Brasil nas escolas do Amazonas, a fim de permitir que os profissionais colocassem em prática o aprendizado repassado pelas equipes da CBF. A secretária estadual de Educação, Kuka Chaves, participou da ação, juntamente com a diretora da FAF, Luciana Oliveira, e a coordenadora da Seleção Brasileira Feminina, Duda Luizelli.

Kuka ressaltou que, mais que um projeto de futebol, o Gol do Brasil desenvolve habilidades que as crianças podem levar para suas vidas.

“Estamos mostrando que a educação é o único caminho que a gente tem para mudar de vida, e com o esporte é a melhor forma de aprender. Aprender a respeitar, aprender a parte técnica e, quem sabe, sair daqui futuras grandes jogadoras que farão bonito pelo Amazonas”, enfatizou a secretária.

Para o treino realizado na Arena da Amazônia, foram convidadas alunas que apreciam o esporte e que estavam vacinadas contra a Covid-19, oriundas de dez escolas de Manaus.

Alicia Sarmento, do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Gilberto Mestrinho, estava ansiosa para a prática.

“Hoje, através da escola, eu pude participar de um evento da CBF, aqui na Arena da Amazônia, e vou poder aprender várias técnicas de futebol. Eu estou muito feliz por estar aqui e por essa oportunidade maravilhosa que a escola me deu”, frisou a adolescente.

Flaviane de Souza, também do Ceti Gilberto Mestrinho, estava emocionada por jogar no gramado que foi palco de partidas da Copa do Mundo e outros grandes campeonatos.

“Hoje é um grande dia porque tivemos o privilégio de vir à Arena e pisar aqui dentro. Não tem como explicar a emoção de estar aqui, não só para mim, mas para meus colegas, professoras, a gestora. É muito emocionante”, confessou a estudante.

O treinamento foi comandado por professores que participaram da formação para atuar no projeto Gol do Brasil nas escolas do Amazonas. | Foto: Divulgação

Gol do Brasil

Quarenta profissionais da educação da Secretaria de Educação de Manaus e Tefé, e da Prefeitura de Autazes participaram, durante três dias, do curso oferecido pela CBF Social, que prepara os profissionais para atuar com crianças em situação de vulnerabilidade e desenvolver as habilidades de vida preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Gol do Brasil será oferecido em Manaus e Tefé, por meio da parceria entre o Governo do Amazonas e a CBF. Inicialmente, 200 estudantes dos Cetis Dariana Correa Lopes e Francisco Hélio Bessa, na capital e em Tefé, respectivamente, participarão do projeto social.

Acompanhe na live com o repórter Carlos Araújo:

Alunas da rede estadual acompanham Festival de Futebol Feminino com a CBF na Arena da Amazônia | Autor: Portal Em Tempo

* Com informações da assessoria

Leia mais:

"Amazonas está apto para sediar grandes eventos", afirma Wilson Lima

Arena da Amazônia é preparada para jogo entre Brasil e Uruguai