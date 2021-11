Após torção, Neymar pode ficar fora do PSG por seis semanas

O jogo programado para início de 2022 pode acontecer sem o atacante | Foto: John Berry/Getty Images

O Diario Sport, jornal da Espanha, informou nesta segunda-feira (29) que Neymar deve desfalcar o Paris Saint-Germain por seis meses.

Ele sofreu uma grave torção no jogo desse domingo (28), contra o Saint-Étienne.

Neymar deixou o campo chorando depois de sofrer uma forte pancada no tornozelo esquerdo.

O jogo programado para início de 2022 pode acontecer sem o atacante, com previsão de voltar apenas na segunda semana de janeiro, perdendo até seis jogos.

Neste período, o PSG terá compromissos pelo Campeonato Francês e a última rodada da fase de grupos da Champions League — contra o Club Brugge, no dia 7 de dezembro.

O próximo jogo do time de Paris será nesta quarta-feira (1), contra o Nice, no Parc des Princes, pela 16ª rodada da liga nacional.

Desfalque na Seleção

No último jogo do Brasil contra a Argentina, Neymar tabém foi desfalque dentro de campo. O jogador sentiu a coxa esquerda.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) , o camisa 10 reclamou de dores no adutor da coxa esquerda durante o treino , na Academia de Futebol do Palmeiras, em São Paulo.

"Por não haver tempo hábil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador que não viajará com a delegação da seleção brasileira para San Juan [Argentina]", informou a CBF, em nota à imprensa.

