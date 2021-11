Circuito de Corridas está com inscrições abertas em Manaus

As inscrições para a prova serão limitadas a 500 atletas e podem ser feitas até o dia 15 de dezembro | Foto: sesc

Manaus (Am)- O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para a edição 2021 do “Circuito Sesc de Corridas – Etapa Manaus”.

A corrida acontece no dia 17 de dezembro nas dependências da unidade Sesc Balneário, na Avenida Constantinopla, 288, Alvorada. A prova terá modalidades de corrida e caminhada para o público com idade a partir dos 15 anos de idade.

As inscrições para a prova serão limitadas a 500 atletas e podem ser feitas até o dia 15 de dezembro, ou até quando houver vagas, através de site Ticket Agora ( https://bit.ly/3I0kkeR ). A taxa de inscrição é de R$ 45 + taxa do site e de R$ 65 + taxa do site para público geral.

Com o pagamento da inscrição, o participante garante o kit do evento contendo camiseta poliamida dry da prova, copo personalizado, número de peito e brindes. A entrega do kit ao participante ocorrerá no dia da prova, no período das 17h às 20h30, na arena de prova.

O evento esportivo contará ainda com atrações musicais, como Dj, Bateria Show e Forró Pé de Serra, além de sorteio de brindes.

A largada será realizada às 20h para “caminhada” e às 21h para a “corrida”, sob quaisquer condições climáticas.

Todos os participantes serão premiados com uma medalha (pós-prova) de participação e os três primeiros colocados da categoria geral no naipe masculino e feminino receberam troféu do Circuito Sesc de Corridas – Etapa Manaus.

Vaga para doadores

Conforme Lei nº 1456/2011 - Art. 3º O direito a este benefício será dado ao doador de sangue que fizer ao menos duas doações por ano, o que será comprovado por emissão de carteira anualmente renovada com base em comprovante emitidos pela Fundação HEMOAM.

Os doadores devem fazer inscrição no Sesc Balneário, na sala da coordenação de Esporte e Recreação, no horário de 8h30 às 17h.

