Após derrota na Libertadores, Renato Gaúcho deixa comando do Flamengo

Além da Libertadores, o Rubro-Negro foi eliminado pelo Athletico-PR da Copa do Brasil | Foto: Alexandre Vidal /CRF

Um casamento que tinha tudo para dar certo chegou ao fim. Renato Gaúcho e Flamengo oficializam a separação.

Ainda em Montevidéu, após a derrota para o Palmeiras na final da Libertadores, o técnico colocou o cargo à disposição, se dizendo incomodado com a “perseguição” para dar continuidade em seu trabalho. Nesta segunda (29), o Flamengo oficializou o rompimento.

“Se hoje o Flamengo tivesse ganho, as pessoas teriam me perguntado se eu ia renovar o contrato para o ano que vem. Eu já tô vacinado quando a isso no Brasil. Amanhã todo mundo vai criticar. No Brasil só é bom quem ganha”, disse um abatido Renato na entrevista coletiva após a partida.

Renato chegou ao Flamengo em julho, para substituir Rogério Ceni. Ele começou a sofrer críticas pelo futebol apresentado, que só aumentaram após os resultados negativos.

Além da Libertadores, o Rubro-Negro foi eliminado pelo Athletico-PR da Copa do Brasil e não conseguiu manter a competitividade no Brasileiro, vendo o Atlético-MG disparar.

Leia mais:

Sheik provoca Palmeiras sobre decisão na Libertadores

Palmeiras é tri campeão da Libertadores