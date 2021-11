Manaus FC anuncia Alvinho como reforço para 2022

Feliz pela oportunidade de vestir a camisa do Gavião, Alvinho mandou um recado para a torcida esmeraldina | Foto: Divulgação Manaus FC

Manaus (AM)- O Manaus Futebol Clube anunciou seu terceiro reforço par 2022. Trata-se do atacante Alvinho, de 29 anos, vindo do América de Natal-RN.

Natural de Currais Novos-RN, Alvinho é um atacante artilheiro, que soma passagem por clubes como Juventus-SP, Água Santa-SP, Sampaio Corrêa-MA, São Bernardo-SP, Confiança-SE e Remo-PA.

Alvinho conquistou títulos importantes ao longo de sua carreira profissional até aqui. Em 2015, junto ao Campinense-PB, conquistou o Campeonato Paraibano. Em 2016, pelo ABC-RN, foi campeão do Campeonato Potiguar. Em 2018, atuando pelo Sampaio Corrêa-MA, Alvinho foi campeão da Copa do Nordeste. Seu título mais recente foi pelo Pouso Alegre-MG, onde foi campeão do Campeonato Mineiro Módulo Dois.

Responsável direto pela contratação de Alvinho, o vice-presidente de futebol, Giovanni Miranda Filho, comentou sobre a chegada do atleta, e para ele, Alvinho pode ajudar bastante o clube nas competições de 2022.

"O Alvinho é um atleta que procuramos ano passado para trabalhar no Manaus. É um jogador que já acompanhamos, e os números nas análises de desempenho e performance nos últimos três anos falam por ele, é um atleta que pode muito bem ajudar o Manaus nas competições de 2022", declarou.



Feliz pela oportunidade de vestir a camisa do Gavião, Alvinho mandou um recado para a torcida esmeraldina, e espera poder conquistar grandes resultados com o clube em 2022.

" Estou feliz por poder ser jogador do Manaus e estou ansioso para vestir a camisa do Gavião do Norte. Espero que em 2022 possa ser um ano de muitas conquistas, e para isso, vamos contar com o apoio do nosso torcedor " Alvinho, atacante





