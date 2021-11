Taekwondo do AM fatura 3 medalhas no Supercampeonato Brasileiro

Além das medalhas, os lutadores pontuaram no ranking nacional | Foto: Divulgação/Faar

Manaus (AM)- A delegação amazonense faturou duas pratas e uma medalha de bronze no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo, disputado até este domingo (28), no Velódromo do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Cinco, dos nove taekwondistas que representaram o estado, contaram com o investimento do Governo do Amazonas em passagens aéreas para a disputa organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

Lourisval Pereira, 45 anos, foi prata na categoria máster 3 até 58kg. As outras medalhas ficaram por conta de Wallace Detoni, 34 anos, segundo colocado no máster 1 acima de 80kg, e Edneia Cardena, 23 anos, bronze na categoria adulto até 49kg.

Os medalhistas ficaram orgulhosos com as conquistas | Foto: Divulgação/Faar

O evento reuniu mais de 1.200 atletas representando as seleções estaduais. Além dos títulos das categorias, a competição valeu pontos do ranking nacional da modalidade, usado para classificar os melhores lutadores do país para o Grand Slam, principal disputa do taekwondo brasileiro.

Garantidos na competição, prevista para fevereiro de 2022, Edneia Cardena, Antônio César e João Vitor, de 17 anos, são três dos taekwondistas confirmados para representar o estado.

Os atletas já representam o AM na próxima competição em 2022 | Foto: Divulgação/Faar

Os dois últimos também competiram no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo e conseguiram a vaga para o Grand Slam em outubro deste ano na disputa da Copa Regional Norte, em Macapá, com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Faar.

“Parabéns aos nove atletas que representaram muito bem o Amazonas no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo e a Federação de Taekwondo do Estado do Amazonas (FTKDAM) à frente da delegação. As medalhas conquistadas são resultado desse grande trabalho realizado com o apoio incondicional do Governo do Amazonas, por meio da Faar, para que mais conquistas venham para o nosso estado”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

