Abel Ferreira recusa proposta de clube da Arábia Saudita

Abel Ferreira recusou a proposta feita pelo Al-Nassr, da Árabia Saudita, e, por enquanto, segue como treinador do Palmeiras.

A oferta era de aproximadamente R$ 127 milhões por um contrato até o meio de 2024. A informação foi publicada pelo 'ge'.

Depois de conquistar seu segundo título consecutivo da Libertadores, no último sábado (27), Abel deixou o futuro em aberto, confessando estar em seu limite no que diz respeito à saúde mental e à saudade da família, que ficou em Portugal.

" Tenho que fazer uma reflexão com a família. Não é para mim. Não consigo estar na minha máxima força. É desumano o que fazem aqui. Se quiserem crescer, têm que abdicar do ida e volta na taça. Vou parar, refletir e fazer o que for melhor para o Palmeiras " Abel Ferreira, técnico

O treinador tem contrato com o Verdão até o fim de 2022 e Leila Pereira, que assume a presidência do clube no dia 15 de dezembro, deseja a renovação.

" É de minha vontade que o Abel, nosso técnico, permaneça no meu projeto. Isto com certeza eu vou conversar com o Abel. Ele tem contrato conosco até o fim do ano que vem, e acho que ele é extremamente importante para o projeto que a gente tem " Leila Pereira, Presidente do clube





A recusa da proposta dos árabes deixa o Palmeiras mais aliviado para tentar a renovação, mas clubes dos Estados Unidos também fizeram sondagens por Abel, além do Besiktas, da Turquia.

O Palmeiras enfrenta o Cuiabá nesta terça-feira (30), fora de casa, e Abel não viajou com o restante do grupo para a partida. Após declarações de cansaço, o treinador ganhou folga da diretoria.

