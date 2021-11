China confirma Olimpíadas de Inverno mesmo com ameaça de Ômicron

Com a cerimônia de abertura marcada para o dia 4 de fevereiro | Foto: VCG/VCG

Apesar do crescente temor com relação a variante de Covid-19, a Ômicron, as Olimpíadas de Inverno de Pequim em 2022 devem ocorrer dentro do planejamento.

Pelo menos foi o que afirmou Zhao Lijian, porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores nesta terça-feira (30).

Com a cerimônia de abertura marcada para o dia 4 de fevereiro, a competição deve ocorrer mesmo que com algumas restrições, declarou o porta-voz.

Zhao destacou que alguns desafios podem ser impostos para que os jogos de Pequim aconteçam, mas relembrou a experiência da China no controle do vírus.

" Eu acredito que a variante vai impor algum desafio em nossos esforços para prevenir e controlar o vírus. Mas como a China tem experiência em controlar o novo coronavírus, seguimos firmes com a crença de que nosso país será capaz de sediar as Olimpíadas de Inverno como planejado, de maneira tranquila e bem-sucedida " Zhao Lijian, porta-voz do ministério chinês

Os jogos de Pequim devem durar até o dia 20 de fevereiro. Vale lembrar que as Olimpíadas de Tóquio foram adiadas por conto da pandemia do Covid-19.

A realização dos jogos foi colocada em dúvida até poucos dias antes do evento, já que o país passava por um dos piores momentos com relação a doença.

Leia mais:

Chega de variante ao Amazonas é inevitável diz epidemiologista

"Estamos em alerta" diz Wilson Lima sobre variante