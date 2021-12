Baleado no Uruguai, flamenguista agradece ajuda de Arrascaeta

Douglas apresentou problemas na coluna tibial, com comprometimento do ligamento cruzado anterior | Foto: Divulgação

O torcedor do Flamengo Douglas Hassel Sales, baleado quando saía de uma pizzaria, no último sábado (27), após a final da Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai, agradeceu a ajuda do meia Arrascaeta, que financiou seu retorno ao Brasil.

"Quero agradecer por todas mensagens de apoio. Conseguimos contato com Arrascaeta, jogador do Flamengo, que conseguiu nos ajudar comprando a passagem. Com o dinheiro que recebi, comprei a passagem de um amigo meu, Josimar Santos, que deixou de voltar pela caravana para ficar aqui comigo. Então, nada mais justo que comprar a passagem dele com o valor arrecadado", disse Douglas.

Segundo a imprensa uruguaia, além de lesões no pé e no joelho, Douglas apresentou problemas na coluna tibial, com comprometimento do ligamento cruzado anterior. Por isso, os médicos não quiseram liberar o flamenguista, que foi ao Uruguai sem seguro viagem com cobertura de passagem aérea.

Tendo em vista que o bilhete de volta ao Brasil custa cerca de R$ 4.800, amigos de Douglas criaram uma vaquinha virtual para arrecadar a quantia. A ação teve grande repercussão e chegou até os ouvidos de Arrascaeta, que decidiu ajudar.

