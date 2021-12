Brasil bate Chile e vence Torneio Internacional Feminino em Manaus

A Seleção Brasileira superou o Chile por 2 a 0 | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Com gols de Kerolin e Giovana, a Seleção Brasileira superou o Chile por 2 a 0 e levou o título do Torneio Internacional de Futebol Feminino, na noite desta quarta-feira (1º), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, em Manaus. Este é o primeiro título de Pia Sundhage no comando da Canarinho, conquistado com 100% de aproveitamento na competição.

”Mais um grande evento que a Arena da Amazônia recebe com excelência, mostrando que o Estado está na rota das competições nacionais e internacionais. Graças ao avanço da vacinação contra a Covid-19, o povo amazonense pode ver um torneio de alto nível, que coroou a Seleção Feminina com o seu primeiro título em 2021”.

Na campanha brasileira, foram três vitórias, sobre Índia (3 a 0), Venezuela (4 a 1) e Chile (2 a 0), com nove gols marcados e apenas um sofrido. Com quatro gols marcados, Kerolin foi a artilheira da competição.

Após o apito final, as guerreiras brasileiras levantaram a taça, consagrando o oitavo título do Brasil no Torneio Internacional sob os aplausos da torcida amazonense. O troféu foi levantado pela craque, capitã e camisa 10, Marta.

A competição foi uma parceria entre o Governo do Amazonas, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Seleção em 2022

De olho na preparação para a disputa da Copa América Feminina, a Canarinho volta a disputar o Torneio Internacional, de 14 a 23 de fevereiro, na França. Na competição, a equipe liderada por Pia Sundhage irá enfrentar França, Holanda e Finlândia.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Com Marta, Brasil vence a Venezuela por 4 a 1 e encara Chile na final

Wilson Lima aponta sucesso de organização em jogo na Arena da Amazônia