Manaus FC é penalizado e multado pelo STJD após invasão na Série C

A diretoria do Manaus Futebol Clube lamenta a invasão ocorrida na partida contra o Tombense, pela Série C 2021.

O Manaus Futebol Clube recebeu nesta quarta-feira (1) o resultado do julgamento após o lamentável episódio de invasão no jogo contra o Tombense-MG, pelo quadrangular final da Série C de 2021, na Arena da Amazônia.

Nessa partida, após o apito final, alguns torcedores invadiram o gramado. Este episódio rendeu ao Manaus a pena de multa no valor de R$ 1.000,00 além de perda de mando de campo por uma partida em competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com a possibilidade de ocorrer na Copa do Brasil de 2022.





"Resultado algum justifica tais atos, pois perde o torcedor, o clube e principalmente o futebol amazonense. O Manaus FC segue trabalhando para que em futuras partidas isso não se repita, mas lembra que para isso deve contar com o apoio fundamental do torcedor, para seguirmos juntos fazendo história de maneira positiva", disse o clube em pulicação.

