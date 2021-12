Atleta de MMA, Bibiano Fernandes realiza palestra em Manaus

Nascido em Manaus, Bibiano Fernandes conquistou o mundo com o seu talento no MMA | Foto: One Championship / Divulgação

Manaus (AM)- O atleta de MMA , Bibiano Fernandes, onze vezes campeão do One Championship, desembarca em Manaus para uma palestra única, nesta sexta-feira (3) às 10h30, no colégio CMPM VI – Senador Evandro Das Neves Carreira, localizado na Avenida da Felicidade, s/n , Residencial Viver Melhor, bairro Lago Azul, zona Norte.

Nascido em Manaus, Bibiano Fernandes conquistou o mundo com o seu talento no MMA, mas, até chegar ao topo, o atleta passou por grandes dificuldades.

Nascido em 30 de março de 1980, começou no esporte profissional em 2004, é onze vezes campeão do One Bantamweight World Champion e atual detentor do cinturão, duas vezes campeão do DREAM World Champion Featherweight, cinco vezes campeão mundial do IBJJF Worlds, três vezes campeão Pan-americano IBJJF Pan American.

Ao longo de sua carreira acumulou 24 vitórias e apenas 4 derrotas. Somente pelo One, no qual é atleta defende a categoria Galo desde 2012, o manauara tem 11 vitórias e apenas uma derrota.

" Graças a Deus e ao esporte sou uma pessoa de bem, perdi a minha mãe ainda na infância e meu pai não tinha condições de nos criar e nos mandou para Lábrea. A primeira vez que entrei em uma sala de aula eu tinha 10 anos de idade " Bibiano Fernandes, atleta

A palestra motivacional “Mais Que Vencedor” relatará a trajetória de um ex-vendedor de picolé, que não tinha dinheiro para comprar um tênis e corria descalço para ir treinar e nunca perdeu as esperanças de um dia se tornar quem é.

“Vivemos em um mundo de imediatismo. As redes sociais passam para as crianças e adolescentes uma falsa felicidade, parece que somente os outros são felizes e não é assim. O número de jovens em depressão é muito grande, se eu puder ajudar que eles enxerguem isso irei fazer sempre”, explicou o atleta.

A palestra tem o patrocínio do Governo do Estado do Amazonas, Fundação Amazonas de Alto Rendimento - FAAR.

