Lutador de MMA de Urucará, no AM, supera dificuldades e sonha com UFC

Manaus (AM) - Com exigência de esforço, dedicação e persistência, o MMA é um esporte que traz inúmeros benefícios para aqueles que o praticam. A modalidade se tornou o sonho de muitos lutadores nos últimos anos.

Um deles é o amazonense Jadson Moraes, o "Ragnar", de 28 anos, que viu nas telas da TV, a inspiração para o sonho de se tornar um lutador de MMA e participar do combate internacional de Ultimate Fight Champioship, o UFC .

Jadson tinha 16 anos e morava em Urucará, sua cidade natal, quando assistiu a emblemática luta de Anderson Silva e Forrest Griffin, em 2009, na qual consagrou o brasileiro como o grande campeão do UFC daquele ano.

O momento marcou Jadson que decidiu, que buscaria uma academia em Manaus para desenvolver a arte. Foi nesse momento que o sonho de ser um lutador nasceu.

" Eu disse que quando chegasse em Manaus iria procurar uma academia para treinar e ser um campeão. Foi naquele momento em que vi o Anderson Silva lutando " Jadson Moraes, o "Ragnar", Lutador

Em janeiro de 2012, aos 19 anos, Jadson chegou em Manaus na busca por uma vida melhor. Desde então, o lutador busca se dedicar para realizar o sonho de ser conhecido no MMA mundial.

Com inúmeras conquistas, o lutador se dedicou e hoje é o detentor do cinturão do maior evento de luta do Norte, o Mr Cage . Jadson considera esta a vitória a mais importante da carreira.

Dificuldades na carreira

A vida no esporte não é fácil. Além do esforço e dedicação que necessário fazer, os atletas ainda enfrentam a falta de investimento e dificuldades financeiras para alavancar a carreira.

Com Jadson não foi diferente, ele revela que encontrou e encontra até hoje desafios para enfrentar os problemas financeiros.

"É a minha realidade e a de vários atletas. Quem vive do esporte tem dificuldades na área financeira e eu luto cada dia mais para que o sonho não se acabe", revela.

Jadson conta que ainda teve que lidar com a preocupação dos pais no inicio da carreira. Pelo fato do MMA ser um esporte de muito contato, a família ficou receosa, mas nunca o impediram de viver o sonho de ser um lutador no esporte e na vida.

" Depois que eu ganhei a primeira luta, já começaram a me apoiar e em seguida não falaram mais nada " Jadson Moraes, o "Ragnar", Lutador

Reconhecimento do treinador

Com uma rotina de treinos diário intensa, o atleta conta com o apoio e suporte do treinador Cristiano Carioca, que está há mais de sete anos acompanhando a rotina esportiva de Jadson.

O amazonense começa a treinar MMA Pro às 10h até 11h30. Após meia hora, começa o treino técnico de jiu-jitsu e segue até às 13h. No fim do dia, de 17h às 20h, o lutador trabalha a preparação física. Mesmo com as intensas atividades, quando está disposto, ainda ajuda o técnico com treinamentos acadêmicos de outros alunos.

O treinador Carioca explica que a determinação e perseverança do aluno foi uma das coisas que mais chamou sua atenção.

"Vi sua determinação e perseverança durante toda essa caminhada, é isso que distingue um amador de verdadeiro profissional", revela.

Carioca não economiza nos elogios e declara que, mesmo após inúmeras quedas, Jadson se ergueu e enfrentou os desafios para realizar o sonho de ser um talentoso lutador.

" É incrível o tamanho da garra dele e a sua força de vontade. O Jadson é do tamanho do sonhos dele, e enquanto continuar a acreditar, tenho certeza que irá longe. Além de tudo, algo que me toca muito é a sua total fidelidade e sua coragem digna de um guerreiro pronto para conquistar o mundo " Cristiano Carioca, Treinador

A luta na vida do atleta

Ficou claro que a perseverança é uma das marcas de "Ragnar", que mesmo começando no mundo da luta em uma idade que era considerada "tardia", não mediu esforços para superar todo e qualquer desafio.

O MMA mudou a vida do atleta. Ele consegue enumerar os benefícios que o esporte trouxe para a sua vida. Um deles, é a sensação de estar vivo e a felicidade que sente quando está fazendo o que mais gosta.

" O que eu mais gosto na luta é a sensação de estar vivo. Todo dia eu acordo com vontade de treinar e me tornar um grande campeão e conquistar vários títulos em grandes eventos " Jadson Moraes, o "Ragnar", Lutador

Para o futuro, Jadson tem o que ele chama de "Plano A", onde sonha e trabalha para chegar nos maiores eventos do MMA. O desejo é o que impulsiona "Ragnar" a lutar todos os dias e crescer ainda mais na modalidade esportiva.

