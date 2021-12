Colônia de Férias e Circuito Sesc de Corridas abrem inscrições no AM

O tema da Colônia de Férias este ano é “Uma Aventura na Selva” e promete grandes surpresas. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O mês de dezembro está com programação para todas as idades no Sesc Amazonas. A tradicional Colônia de Férias, para crianças de 6 a 14 anos de idade, tem início no próximo dia 13 e segue até 17 de dezembro.

Já o Circuito Sesc de Corridas - Etapa Manaus, acontecerá no dia 17 de dezembro. Todas as atividades serão realizadas no Sesc Balneário, situado na Avenida Constantinopla, 288, Alvorada.

O tema da Colônia de Férias este ano é “Uma Aventura na Selva” e promete grandes surpresas com novas brincadeiras, gincanas, atividades dentro e fora d’água, circuitos, trilhas e muito mais! A programação será realizada das 08h30 às 17h30.

Os interessados podem acessar o Site Institucional do Sesc Amazonas ou fazer o cadastro direto por meio deste link: https://bit.ly/3Dyu7pI .

Para dependentes de trabalhador do comércio, o valor da inscrição é R$ 250,00. Já para dependente de conveniado e público em geral R$ 350,00. O valor já inclui a alimentação dos participantes.

O pagamento do passaporte para a Colônia de Férias deve ser feito em uma das centrais de relacionamento do Sesc.

As unidades localizam-se no Centro, Balneário (Alvorada) ou Sesc Ler (Cidade Nova). Mais informações podem ser obtidas por meio dos números: (92) 98415-7864 / 3198-2000.

Circuito de Corridas

O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para a edição 2021 do “Circuito Sesc de Corridas – Etapa Manaus”, com prova de 5km, que ocorrerá no dia 17 de dezembro nas dependências da unidade Sesc Balneário.

A prova terá modalidades de corrida e caminhada para o público a partir dos 15 anos de idade.



As inscrições para a prova serão limitadas a 500 atletas e podem ser feitas até o dia 15 de dezembro, ou até quando houver vagas, através do site Ticket Agora ( https://bit.ly/3I0kkeR ).

A taxa de inscrição é de R$ 45 + taxa do site, para trabalhadores do comércio, e de R$ 65 + taxa do site para público geral.

O valor dá direito ao kit do evento contendo camiseta poliamida dry da prova, copo personalizado, número de peito e brindes.

A largada será realizada às 20h para “caminhada” e às 21h para a “corrida”, sob quaisquer condições climáticas.

Leia mais:

Circuito de Corridas está com inscrições abertas em Manaus

3ª Maratona Internacional acontece em Manaus neste fim de semana