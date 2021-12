Manauara José Aldo entra no octógono neste sábado (4) contra Rob Font

O evento deste sábado contará também com o brasileiro Leonardo dos Santos | Foto: Divulgação

O brasileiro José Aldo volta a fazer o principal combate da noite em um evento do UFC. Neste sábado (4), o manauara enfrenta o norte-americano Rob Font, em Las Vegas, nos Estados Unidos, em duelo válido pelo peso-galo da organização.

José Aldo teve uma pequena "pausa" na preparação do evento. Ele foi até o Uruguai assistir à final da Libertadores às vésperas do combate e precisou "correr atrás do prejuízo" para seguir a programação para a luta deste sábado.

Torcedor do Flamengo, Aldo quis que a filha, de nove anos, presenciasse a decisão e curtisse o ambiente de um jogo como este pela primeira vez. Aldo afirmou que a viagem acabou atrapalhando um pouco na preparação para o combate.

" Atrapalhou por tudo que aconteceu. Hoje a Conmebol tenta fazer igual a Liga dos Campeões, mas na América do Sul não temos condições de eventos grandes desse nível, dentro do Brasil eu até conseguiria, mas os outros países não estão [preparadas]. As cidades não têm hotéis para colocar todo mundo, é um problema. Já tinha isso em mente " José Aldo, lutador

Luta importante

Na quinta posição dos galos, Aldo tem o norte-americano Rob Font pela frente. Uma vitória coloca o brasileiro em linha direta pelo título. Mas a missão não será das mais fáceis: Font vem de quatro triunfos consecutivos no UFC.

O evento deste sábado contará também com o brasileiro Leonardo dos Santos no card principal enfrentando o veterano Clay Guida. Veja as informações e o card completo do UFC Font x Aldo:

Card Principal (0h, horário de Brasília):

Peso-galo: José Aldo x Rob Font

Peso-leve: Brad Riddell x Rafael Fiziev

Peso-leve: Clay Guida x Leonardo Santos

Peso-meio-pesado: Jimmy Crute x Jamahal Hill Peso-médio: Brendan Allen x Chris Curtis

Peso-meio-médio: Bryan Barberena x Darian Weeks

Card Preliminar (21h, horário de Brasília):

Peso-médio: Maki Pitolo x Dusko Todorovic

Peso-mosca: Manel Kape x Zhalgas Zhumagulov

Peso-meio-médio: Jake Matthews x Jeremiah Wells

Peso-palha: Cheyanne Vlismas x Mallory Martin

Peso-meio-pesado: Alonzo Menifield x William Knight

Peso-leve: Claudio Puelles x Chris Gruetzemacher

Peso-pesado: Jared Vanderaa x Azamat Murzakanov

Peso-meio-médio: Alex Morono x Mickey Gall

Peso-galo: Louis Smolka x Vince Morales

Leia mais:

Copa Norte de MMA revela "guerreiros" do esporte

José Aldo declara permanência no peso-galo