Irmãs indígenas conquistam ouro na Copa Manacapuru de Jiu-jitsu

A disputa aconteceu neste sábado (4), no município de Manacapuru | Foto: Divulgação/FEI

Manaus (AM)- As irmãs indígenas Ana Izabele, de 10 anos, e Ana Isabel, de 8 anos, conquistaram medalha de ouro, nas categorias Juvenil e Mirim, na Copa Manacapuru de Jiu-jitsu.

A disputa aconteceu neste sábado (4), no município de Manacapuru (distante 98 quilômetros de Manaus). As irmãs ganharam apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI).

Indígenas da etnia Kokama, Ana Izabele e Ana Isabel são treinadas pelo pai desde os 5 e 3 anos de idade, que também possui uma academia de jiu-jitsu em sua casa. Anteriormente, ambas já haviam conquistado medalha de ouro no Campeonato Amazon Gran Slam Jiu-jitsu Gi e NoGi, que aconteceu no mês de novembro deste ano.

Para a presidente da Associação Indígena Raimundo Mura, Zilda Mura, as meninas representam o início de muitos dos indígenas que irão levar as tradições de suas raízes para o Brasil e o mundo.

" A emoção é muito grande em saber que elas conquistaram mais posições de destaque dentro do esporte, as meninas estavam sem treinar durante o período que fomos afetados pela pandemia. Somente este ano retornaram aos treinos e competiram. Somos gratos por todo apoio e incentivo que estamos recebendo " Zilda Mura, presidente da Associação Indígena Raimundo Mura

Para o diretor-administrativo da FEI, Vanderlei Alvino, a vitória marca a presença indígena em competições esportivas.

“Através do esporte conseguimos alcançar diversos locais da sociedade e também levar a cultura indígena. A vitória das irmãs indígenas é um exemplo de garra e, também, de determinação, onde juntas podem levar consigo suas histórias e expandir o conhecimento da sociedade quanto à cultura dos povos indígenas”, disse.

