Aluno do AM disputa quartas de final no Brasileiro de Tênis de Mesa

Manaus (AM)- O estudante Milton Brelaz, do Centro de Ensino de Tempo Integral (Ceti) Cinthia Régia Gomes do Livramento, chegou às quartas de final da Competição Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

O evento esportivo está sendo realizado em Joinville, Santa Catarina. Dezoito estudantes estão no campeonato, com o apoio do Governo do Amazonas.

Iniciada no domingo (5), a competição segue até 12 de dezembro. Milton participará da etapa singular na quarta-feira (8), e está empolgado com a experiência.

" Espero trazer grandes resultados nessa fase, estamos treinando bastante e estou muito empolgado com tudo, então vou me empenhar para alcançar meus objetivos " Milton Brelaz, estudante

O treinador e pai do atleta, Isaac Brelaz, se disse satisfeito em servir o Amazonas como técnico da seleção, além de agradecer pela experiência na competição. “Apesar de sairmos nas quartas de final, foi um bom resultado para o estado, ficamos entre os quatro melhores em todo o país nas equipes. Nosso objetivo agora é focar nas fases individuais”, avaliou Brelaz.

Delegação

Ao todo, a delegação conta com 21 pessoas, sendo os três técnicos responsáveis, além dos atletas divididos em categorias e gênero.

Competindo são seis atletas no juvenil, sendo quatro meninos e dois meninas; dois na categoria mirim; dois na infantil; dois na juventude; quatro no absoluto e dois no sênior.

