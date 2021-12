Sargento da PM, Anderson “Choque” disputa cinturão do Amazon Talent

Veterano no Amazon Talent, Anderson Choque conquistou seis vitórias em sete participações no evento | Foto: Acervo Pessoal dos atletas

Manaus (AM)- O sargento da Polícia Militar, Anderson Santos, o “Choque”, se prepara para mais um grande desafio em sua carreira de lutador.

Ele enfrenta o atleta paraense Cássio Moraes, o “Makaco”, na disputa pelo cinturão da categoria Peso-Pena (até 66kg) do Amazon Talent MMA.

O evento será realizado na próxima quinta-feira (9), às 19h, na Quadra da Escola de Samba da Vitória Régia, localizada no bairro Praça 14, zona Sul de Manaus.

Com 12 combates, sendo nove lutas de MMA, duas de muay thai e uma de jiu-jítsu, a 13ª edição da competição será chancelada pela Comissão Atlética de Lutas (CAL).

Veterano no Amazon Talent, Anderson Choque conquistou seis vitórias em sete participações no evento. Ao todo, o atleta de 36 anos possui um cartel de 13 vitórias e apenas duas derrotas.

Com sede de vitória, o lutador da equipe SD System Checkmat, promete surpreender o público e conquistar o cinturão do evento.

" Estou bem focado e motivado, sempre dando o máximo nos treinos. Estou só esperando a hora para entrar em ação, nocautear meu oponente e conquistar esse cinturão " Anderson Santos, lutador

O adversário de Choque é o lutador paraense Cássio Makaco, de 31 anos, que possui um cartel de 13 lutas, sendo oito vitórias e cinco derrotas. Praticante de MMA há 13 anos, o líder do CT Makaco Thai falou sobre a intensificação dos treinos para esse desafio.

O adversário de Choque é o lutador paraense Cássio Makaco | Foto: Acervo Pessoal dos atletas

“Minha preparação está sendo em todas as áreas. Quando se trata de MMA, tudo pode acontecer e eu quero estar preparado para o que vier. Estou muito ansioso para lutar o Amazon Talent MMA que, para mim, é um dos maiores eventos da região Norte, muito bem organizado”, destacou.

Do Muay Thai, o atleta afirmou que sua equipe está confiante que o cinturão terá um novo destino, o estado do Pará.

“Estou pronto para a batalha. Eu e minha equipe estamos focados e trabalhando muito duro para trazer esse título para o bairro Tenoné, em Belém, no Pará”, ressaltou.

Ingressos

Os interessados em prestigiar o evento já podem adquirir as entradas no valor de R$ 50 (cadeira) e R$ 100 (área VIP), além de mesas e camarotes. Mais informações estão disponíveis através do número (92) 98204-2820.

Card da 13ª edição do Amazon Talent MMA

Disputa de cinturão – (Até 70 kg)- Bruno Quintanilha x Wilson Cirilo

Disputa de cinturão – (Até 66 kg)- Anderson Choque x Cássio “Makaco” Moraes

80 kg- Thiago de Melo x Thiago Brutus

70 kg- Allan Ferreira x Alexandre Castro

68 kg – Muay Thai- Lucas Lemos x Jordan Rocha

70 kg- Ronaldo Tikuna x Cláudio Júnior

CARD PRELIMINAR

61 kg- Wesley Lima x Juan Monteiro

66 kg- Israel Figueira x Jhonata Soares

68 kg – Muay Thai- Jhonathan Izel x Mateus Silva

61 kg- Edvaldo Júnior x Railson Ferreira

68 kg- Vagner Moreira x Levy “Notorious” Rodniery

BJJ

André Luiz x Júnior Santos

Leia mais:

Bibiano Fernandes realiza palestra em Manaus

Lutador de MMA, supera dificuldades e sonha com UFC