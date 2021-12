Mbappé e Messi marcam em goleada do PSG na Liga dos Campeões

Mbappé é o jogador mais jovem a atingir a marca de 30 gols na Liga dos Campeões da Europa | Foto: Reuters

O já classificado PSG (França) encerrou a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa em grande estilo com dobradinhas de Lionel Messi e Kylian Mbappé em uma vitória por 4 a 1 em casa sobre o Club Brugge (Bélgica), nesta terça-feira (7).

O atacante francês colocou o PSG na frente com 2 a 0 no placar nos primeiros sete minutos de jogo, e Messi acrescentou mais um antes do intervalo, além do quarto, de pênalti, já no segundo tempo.

O PSG estava com o segundo lugar no Grupo A garantido antes mesmo do pontapé inicial, já que o Manchester City (Inglaterra), que perdeu por 2 a 1 para o RB Leipzig (Alemanha) nesta terça, já havia assegurado a liderança do grupo com 12 pontos, um a mais do que a equipe de Paris.

O Brugge foi eliminado das competições europeias após terminar em último no grupo, com quatro pontos, três atrás do Leipzig.

O goleiro visitante Simon Mignolet afastou o cruzamento de Nuno Mendes de forma atrapalhada e colocou a bola no caminho de Mbappé, que finalizou aos dois minutos para abrir o placar. O francês também estava lá cinco minutos depois, e marcou novamente após um passe de Angel Di Maria.

Mbappé é o jogador mais jovem a atingir a marca de 30 gols na Liga dos Campeões da Europa, a menos de duas semanas de seu vigésimo terceiro aniversário.

Messi fez o terceiro aos 38 da primeira etapa, com sua característica bola curva de fora da área, e, apesar de Mats Rits diminuir aos 23 do segundo tempo, o PSG esteve no controle durante todo o jogo.

Messi encerrou uma vitória confortável convertendo um pênalti aos 31 da etapa final.

A rodada desta terça também marcou a eliminação do Milan (Itália) das competições europeias, após derrota de virada por 2 a 1 para o Liverpool (Inglaterra) que deixou a equipe italiana em último lugar da chave, após o Atlético de Madrid (Espanha) derrotar o Porto (Portugal) por 3 a 1. Os espanhóis ficaram em segundo, dois pontos à frente dos portugueses.





*Com informação da assessoria

