Jorge Jesus esfria interesse no Flamengo e prefere o Benfica

Após ter sido sondado no Flamengo para 2022, o treinador colocou fim na esperança do torcedor | Foto: Reprodução

Jorge Jesus ficou mais longe de um retorno ao Flamengo. Isso porque o Benfica, time que o português comanda, avançou de fase na Champions League.

Com o avanço, o técnico ganhou um alívio no comando do clube. Após a classificação, o treinador falou sobre o interesse do Rubro-negro.

Após ter sido sondado no Flamengo para 2022, o treinador colocou fim na esperança do torcedor rubro-negro, que sonha com o retorno de Jesus.

“O meu foco, como é óbvio, é só um: o Benfica. Voltei passados oito anos a um clube que me fez feliz durante seis anos. Voltei porque os adeptos também quiseram que voltasse. Agora é o inverso, mas faz parte. Era pior se os adeptos dos clubes onde trabalhei não gostassem do meu trabalho”, disse na entrevista coletiva após o jogo.

" O trabalho que realizei durante 14 meses foi um trabalho que vai ficar marcado para sempre na história do meu currículo, e agora tenho que me concentrar é no Benfica, no meu contrato que acaba em junho, sei que é importante para mim, e o meu foco é no Benfica " Jorge Jesus, treinador

O Benfica se classificou na Champions League em segundo lugar no grupo E, com oito pontos, eliminando o poderoso Barcelona.

Leia mais:

Itália e Portugal estão na mesma chave da repescagem para a Copa

Jesus alfineta e diz que Renato nunca se igualará na história com o Flamengo