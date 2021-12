Barcelona é eliminado da Champions e terá temporada desafiadora

E para piorar, o cenário para o futuro do time não é animador | Foto: Pedro Salado/Quality Sport Images

Após perder para o Bayern de Munique por 3 x 0 nessa quarta-feira (8), o Barcelona ficou de fora das oitavas de final da Champions League pela primeira vez em 20 anos.

O Benfica ficou com a vaga. Agora, caberá a Xavi e seus comandados viverem uma realidade que em nada condiz com as últimas duas décadas, quando a equipe estava entre as protagonistas do futebol europeu.

E para piorar, o cenário para o futuro não é animador, já que o desempenho durante a temporada em curso está longe do ideal, deixando a equipe fora da Champions do próximo ano.

Liga Europa

Por terminar a fase de grupos na 3ª colocação, a equipe da Catalunha agora participará do campeonato europeu de segundo escalão, a Liga Europa.

No entanto, diferente do que poderia acontecer em outras temporadas, o Barça não chega para a disputa do torneio como favorita ao título. E isso pode ser explicado através das outras equipes que também não conseguiram seguir na Champions.

Apesar da eliminação, nomes como Borussia Dortmund, Porto, RB Leipzieg e Sevilha mostram que mesmo com equipes de menos prestígio no cenário europeu, o Barcelona não chega como franco favorito.

E se o cenário num contexto continental não é agradável, domesticamente a situação também é complicada. Apesar do Campeonato Espanhol estar apenas na 17ª rodada, o desempenho da equipe até aqui também não convence. O time blaugrano é apenas o 7º colocado com 23 pontos.

São 6 pontos de diferença para o Atlético de Madrid, 4º colocado e 16 pontos de distância para o Real Madrid, líder. Caso o campeonato terminasse hoje, a equipe sequer se classificaria para a Liga Europa.

Leia mais:

Phillipe Coutinho revela surpresa em convocação para Eliminatórias

Messi revela que pretende voltar para o Barcelona

Jorge Jesus esfria interesse no Flamengo e prefere o Benfica