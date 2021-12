André Jardine é eleito treinador do ano no Prêmio Brasil Olímpico 2021

Jardine liderou o grupo que conquistou a segunda medalha de ouro do Brasil no torneio de futebol da Olimpíada | Foto: Jonne Roriz/COB

O técnico da Seleção Brasileira Olímpica, André Jardine, recebeu o troféu do Prêmio Brasil Olímpico de melhor treinador em esportes coletivos do ano de 2021.

Jardine liderou o grupo que conquistou a segunda medalha de ouro do Brasil no torneio de futebol da Olimpíada. Com uma campanha invicta e postura ofensiva, o time de futebol olímpico destacou-se por apresentar novos talentos e mostrar que o país segue como protagonista nos gramados do mundo.

" Me sinto muito orgulhoso pelo feito que conseguimos. Tínhamos a obsessão de defender o nosso ouro. Essa noite me deixa nostálgico pela história linda que construímos. Quero dividir esse prêmio com todos que participaram do processo, atletas, comissão técnica e staff. Agradecer muito a confiança do nosso coordenador Branco e de toda diretoria da CBF " André Jardine, técnico da Seleção Brasileira Olímpica

O treinador ressaltou a importância do último ciclo olímpico para a Seleção Brasileira Principal, com o propósito de preparar os jovens atletas para o time do treinador Tite, classificado para a Copa do Mundo 2022.

“A Seleção Olímpica é um projeto muito bem sucedido da CBF. Alcançamos o objetivo da conquista do ouro, conseguimos apresentar ao torcedor novos jogadores e fazer a transição para a equipe principal. É uma geração muito forte. O Tite já vem usando muitos atletas agora: Antony, Emerson, Cunha, Bruno Guimarães…Mas é um grupo que servirá o Brasil com muita força em 2026 também”, explicou.

Ao ser chamado ao palco para receber o troféu, o treinador brasileiro teve seu currículo exaltado pelos apresentadores.

Além do Ouro Olímpico, Jardine venceu o Torneio Maurice Revello com a Seleção Olímpica. Como treinador nas categorias de base de clubes brasileiros, acumula mais de 30 títulos entre eles a Copa do Brasil Sub-20 e a Libertadores da América Sub-20.

O retorno do evento foi uma grande celebração à campanha histórica do Brasil em Tóquio, quando a delegação brasileira conquistou 21 medalhas, recorde em toda a participação brasileira, iniciada nos Jogos da Antuérpia 1920. Todos os medalhistas presentes à cerimônia subiram ao palco e foram ovacionados pelo público presente.

