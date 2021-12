Corridas noturnas agitam Circuito Sesc na próxima semana em Manaus

As inscrições para a prova podem ser feitas até o dia 15 de dezembro | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Os amantes da corrida e os adeptos de uma boa caminhada ao ar livre estão convidados para o Circuito Sesc de Corridas – Etapa Manaus, cuja edição deste ano ocorrerá, na próxima sexta-feira (17), e contará com provas noturnas de corrida e caminhada.

As inscrições seguem abertas no site https://bit.ly/3I0kkeR.

O evento, que marca o retorno das corridas realizadas pelo Sesc AM, será realizado nas dependências do Sesc Balneário, na Avenida Constantinopla, n. 288, Alvorada.

O complexo fica dentro de uma área de preservação permanente situada na zona Centro-Oeste da capital.

As inscrições para a prova podem ser feitas até o dia 15 de dezembro, ou até quando houver vagas. A taxa de inscrição é de R$ 45 + taxa do site e de R$ 65 + taxa do site para público geral.

Podem participar pessoas com a idade a partir dos 15 anos de idade, conforme o regulamento do evento.

Com o pagamento da inscrição, o participante garante o kit do evento contendo a camiseta do evento de poliamida dry, o copo personalizado, o número de peito e brindes. A entrega do kit ao participante ocorrerá no dia da prova, no período das 17h às 20h30, no local do evento.

O Circuito Sesc de Corridas – etapa Manaus contará com atrações musicais, como DJ, Bateria Show e Forró Pé de Serra, além de sorteios de brindes. A largada será realizada às 20h para caminhada e às 21h para a corrida, sob quaisquer condições climáticas.

Todos os participantes serão premiados com uma medalha (pós-prova) de participação e os três primeiros colocados da categoria geral no naipe masculino e feminino receberam troféu do Circuito Sesc de Corridas – Etapa Manaus.

