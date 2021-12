Campeonato Amazonense feminino acontece neste sábado (11) na Colina

Os eventos realizados seguem os protocolos de combate à Covid-19 | Foto: Milly Barreto/Faar

Manaus (AM)- Diretamente do estádio Ismael Benigno, a Colina, Iranduba e CDC se enfrentam neste sábado (11), às 15h, pela 7ª rodada do Campeonato Amazonense feminino.

Enquanto o Hulk da Amazônia soma três pontos em quatro partidas, as meninas do CDC precisam de uma vitória para continuar sonhando com uma vaga nas semifinais da competição estadual.

A competição é organizada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Torneio da Amizade



Dando prosseguimento ao final de semana esportivo, a Vila Olímpica recebe neste sábado e no domingo (12) o 10º Torneio da Amizade, organizado pela Associação Master de Atletismo do Amazonas (Amam).

As atividades do sábado iniciarão às 15h e contarão com as provas de lançamento de dados, martelo e discos, além de arremesso de peso. No último dia, a programação começa às 8h, com a cordinha kid.

Os eventos realizados nas praças esportivas administradas pelo Governo do Amazonas, por meio da Faar, independentemente da presença de público, seguem os protocolos de combate à Covid-19 definidos pela Portaria n° 188/2021, como o respeito ao distanciamento social e o uso responsável da máscara.

