Com veteranos e novatos, Brasil já tem lista da Libertadores 2022

O Bragantino conseguiu vaga na competição | Foto: Diogo Reis/AGIF





Com o fim do Brasileirão, ficaram definidos os times que representarão o futebol brasileiro na próxima edição da CONMEBOL Libertadores.

No início da rodada, seis times já estavam garantidos na Libertadores pelo Brasileirão: Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians e Red Bull Bragantino.

Campeão da Copa Sul-Americana, o Athletico Paranaense também já tinha participação confirmada. Restavam, então, duas vagas em disputa.

Apesar de garantido na Libertadores, o Red Bull Bragantino brigava por uma vaga direta na fase de grupos. E conseguiu no sufoco. O gol de Artur aos 47 minutos do segundo tempo deu ao Massa Bruta o resultado necessário para carimbar sua classificação direta na Libertadores.

Ao mesmo tempo, no Maracanã, o Fluminense recebia a Chapecoense e precisava vencer para não depender de outros resultados. Assim fez: 3 a 0 para o Flu que se classificou para a Libertadores, mas terá que jogar a primeira fase da competição. Foi exatamente o gol de Artur, no apagar das luzes, que tirou a classificação para a fase de grupos das mãos do Tricolor.

Com uma vaga no colo do Flu, sobrava apenas outra em disputa. A prioridade era do América-MG, que precisava vencer para carimbar seu passaporte internacional pela primeira vez na história. O Coelho não titubeou e construiu uma vitória tranquila para cima do São Paulo, no Independência, com dois gols de Ademir, levando a última vaga do Brasileirão para a Libertadores.

Estes são os times brasileiros que jogarão a próxima edição da CONMEBOL Libertadores:

América-MG, Athletico, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e Red Bull Bragantino.

Com a definição dos participantes da CONMEBOL Libertadores, também ficaram definidos os times que defenderão o futebol brasileiro na CONMEBOL Sul-Americana 2022.

Cuiabá garantiu participação na Sul-Americana pela primeira vez | Foto: Guilherme Drovas/AGIF

As seis vagas para a competição ficaram com Atlético-GO, Ceará, Cuiabá, Internacional, Santos e São Paulo. Entre os que não foram rebaixados, o Juventude foi o único time do Brasileirão a não se classificar para uma competição internacional em 2022.

Leia mais:

SBT tem vitória histórica contra Globo na transmissão da Libertadores

Após derrota na Libertadores, Renato Gaúcho deixa o comando do Flamengo