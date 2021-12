Verstappen ultrapassa Lewis na última volta e conquista título da F1

| Foto: Divulgação

Depois de uma temporada emocionante, Max Verstappen se sagrou campeão mundial da Fórmula 1 em 2021 neste domingo (12), durante o GP de Abu Dhabi, o último do ano. Assim como no restante da competição, não faltou emoção na decisão do título. Esse é o 1º título da carreira do piloto holandês. Ele garantiu o título após ultrapassar Hamilton na última volta da prova.

A prova marcou um dos pontos mais altos da rivalidade entre os dois pilotos, que tiveram uma série de episódios polêmicos ao longo do ano. E como não poderia deixar de ser, a emoção foi o ingrediente principal da prova.

Hamilton não quis deixar margem para qualquer tipo de imprevisto e, logo na largada, tratou de ultrapassar Verstappen e não saiu mais da ponta da disputa. O piloto holandês ficou durante toda a prova tentando diminuir a diferença para o inglês.

O piloto da Mercedes utilizou pneus duros em mais de 30 voltas, enquanto Verstappen optou por colocar o mesmo tipo de pneu apenas na 37ª volta do circuito.

Mas a pequena vantagem que Hamilton conseguiu manter ao longo de toda a disputa chegou ao fim faltando cinco voltas para o fim, após Latifi se acidentar. O safety car entrou em ação e Verstappen foi para os boxes e a apreensão tomou conta da Mercedes.

Na última volta o holandês conseguiu uma ultrapassagem impressionante, enquanto Hamilton seguia na briga para reassumir, mas não deu. Verstappen garantiu o título mundial.

