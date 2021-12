Netflix anuncia data de estreia de documentário sobre Neymar

A Netflix também divulgou a data da estreia do documentário | Foto: Divulgação

Neymar terá um documentário para chamar de seu. A Netflix publicou nesta terça-feira (14) um teaser de "O Caos Perfeito", produção que tem o craque do PSG e da Seleção Brasileira como protagonista.

A Netflix também divulgou a data da estreia do documentário: 25 de janeiro.

Veja o trailer do filme:

A produção mostrará a vida pessoal do jogador, sempre cercado de críticas dentro e fora do campo.

Ao ser perguntado como começaria o documentário, Neymar deixou claro que queria mostrar um contraste entre as críticas que recebeu e as pessoas falando mal dele e depois mostraria quem ele realmente é através do próprio documentário.

Com produção de, ninguém mais, ninguém menos, que LeBron James e Maverick Carter, e direção e condução de David Charles Rodrigues, o documentário vai ao ar dia 25 de janeiro, 11 dias antes do aniversário do craque."

