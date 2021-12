Sarah Menezes será técnica da seleção feminina de judô

Sarah se aposentou dos tatames no fim de 2020, após anunciar que estava grávida | Foto: Alaor Filho

Medalhista de ouro nos Jogos de Londres (Reino Unido), em 2012, Sarah Menezes será treinadora da seleção feminina de judô durante o ciclo olímpico de Paris (França).

O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira da modalidade (CBJ), nesta segunda-feira (13).

A apresentação será na terça-feira (14), na abertura da seletiva que definirá a equipe nacional de 2022, em Pindamonhangaba (SP).

Sarah se aposentou dos tatames no fim de 2020, após anunciar que estava grávida - a filha, Nina, nasceu em maio deste ano. A piauiense de 31 anos (15 deles na seleção principal) e que também disputou as Olimpíadas de Pequim (China), em 2008, e do Rio de Janeiro, em 2016, terá como coordenadora técnica Andréa Berti, que era responsável pela equipe júnior e esteve nos Jogos de Barcelona (Espanha) e Atlanta (Estados Unidos), em 1992 e 1996, respectivamente.

A seleção masculina será treinada por Antônio Carlos Pereira, o Kiko, que revelou o bicampeão do mundo João Derly e os medalhistas olímpicos Mayra Aguiar (também bi mundial) e Daniel Cargnin. Ele assume o posto em substituição à japonesa Yuko Fujii, que passará a ser a coordenadora técnica da equipe.

Os técnicos Luiz Shinohara, Mario Tsutsui e Rosicléia Campos deixam a seleção. O trio comandou a geração responsável por conquistar 14 medalhas olímpicas e 48 em Mundiais e será homenageado nesta terça, também na abertura da seletiva.

