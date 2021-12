Aleam deve aprovar PL que garante mais de R$ 20 mi ao esporte do AM

Do montante de 1,3 bilhão do FTI, o valor de 1,5% será usado para a aplicação em programas e projetos | Foto: Divulgação/Faar

Manaus (AM)- Na manhã desta quarta-feira (15), a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas deve aprovar o Projeto de Lei, que acrescenta na Lei n.° 2.826, de 29 de setembro de 2003, o regulamento à Política Estadual de Incentivos Fiscais e Extrafiscais nos termos da Constituição do Estado.

Tal Projeto de Lei visa destinar ao esporte, por meio de políticas públicas de iniciativa da Fundação Amazonas de Alto Rendimento – FAAR, obrigatoriamente, 1,5 % (um e meio por cento) da dotação inicial dos recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas – FTI.

A proposta é a destinação de recursos do FTI à FAAR para o fomento e manutenção da interiorização de políticas públicas atinentes à juventude, desporto e lazer. Tais medidas caracterizam a efetivação da saúde e a valorização do esporte no interior.

Do montante de 1,3 bilhão do FTI, o valor de 1,5% será usado para a aplicação em programas e projetos, contribuindo também para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, em consonância com o Plano Estadual de Desenvolvimento.

Leia mais:

Corridas noturnas agitam a cidade de Manaus

Campeonato Amazonense acontece na Colina