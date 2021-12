Decepção no futebol gaúcho: relembre como foi 2021 para Grêmio e Inter

| Foto: Editorial J

Rio Grande do Sul - A maneira como a temporada 2021 do Campeonato Brasileiro terminou para a dupla Grenal, com frustração para os colorados e agonia para os gremistas, e o quase rebaixamento do Juventude representam uma decepção do futebol gaúcho, que prometia muito no início do ano.

Nenhum clube do Rio Grande do Sul estará na Copa Libertadores da América na temporada de 2022, e o Grêmio não estará nem sequer na Série A. Rebaixado, o Tricolor passará o próximo ano brigando para voltar à elite do futebol brasileiro.

A situação dos times gaúchos é uma surpresa para quem havia apostado em bons desempenhos no início do ano. Agora, cabe aos torcedores torcer e acompanhar o desempenho e as chances do Internacional fazer uma boa Copa Sul-Americana e o Grêmio se mostrar superior aos demais clubes da Série B.

O ano havia começado de forma muito otimista para o futebol gaúcho porque o Juventude havia retornado à Série A pela primeira vez desde 2007, o Inter quase tinha conquistado a taça do Brasileirão 2020 e o Grêmio vinha de anos de bons desempenhos em torneios nacionais e sul-americanos.

A seguir, relembre como as campanhas de Grêmio e Inter.

Grêmio: da pré-Libertadores ao rebaixamento

Ao longo dos últimos anos, o Grêmio vinha sendo considerado um candidato a títulos nacionais e continentais. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Tricolor conquistou o título da Copa do Brasil em 2016 e o da Libertadores em 2017. No Mundial de Clubes, enfrentou o Real Madrid de Cristiano Ronaldo e perdeu por 1 a 0.

Mas a passagem de Renato pelo Grêmio acabou após a derrota para o Independiente del Valle (Equador) na Arena, que impediu o Tricolor de avançar para a fase de grupos da Libertadores de 2021.

A saída do treinador foi a primeira de três trocas de técnico pelas quais o Grêmio passaria em 2021. Quem entrou no lugar de Renato foi Tiago Nunes, um profissional que despontava no futebol. Com Nunes, o clube venceu o Campeonato Gaúcho pela quarta vez consecutiva, dando uma expectativa à torcida.

Terminados o Gauchão e a fase de grupos da Sul-Americana, onde o Grêmio se classificou para as oitavas de final, o Brasileirão começou em final de maio. Já na segunda rodada, ao perder para o Athletico-PR, o time entrou na zona do rebaixamento, de onde nunca mais sairia na temporada.

Nunes foi demitido em julho, após uma derrota para o Atlético-GO, na nona rodada, quando o Grêmio era lanterna. A direção gremista escolheu uma das lendas do clube, Luiz Felipe Scolari, para ser o novo técnico.

Um dos primeiros resultados de Felipão foi a eliminação da Sul-Americana para a LDU nas oitavas. Na Copa do Brasil, a equipe tricolor foi eliminada nas quartas de final pelo Flamengo, com um placar agregado de 6 a 0 para o time carioca.

No Brasileirão, o time não reagiu sob o comando de Felipão. O técnico foi mantido até outubro, quando foi demitido após uma derrota para o Santos.

Desesperado, o Grêmio chamou Vagner Mancini, experiente em salvar times à beira da queda. Mancini chegou a melhorar o rendimento gremista, mas não foi o suficiente, pois o Grêmio caiu para a Série B por três pontos.

Inter: de vice-campeão a fora do G8

Após passar uma temporada na Série B em 2017, o Inter voltou com tudo à primeira divisão. O Colorado ficou em terceiro lugar na Série A em 2018 e em sétimo em 2019 e foi vice-campeão da Copa do Brasil. Em 2020, foi vice-campeão brasileiro, com só um ponto a menos que o campeão Flamengo. Conseguiu alcançar a fase de grupos da Libertadores nas três temporadas.

Mas ao apostar no inexperiente Miguel Angel Ramirez, o Inter começou a cair. Após resultados vexatórios na Copa Libertadores 2021, como a derrota para o desconhecido Always Ready (Bolívia) em La Paz, e a perda do título gaúcho para o Grêmio, o time estreava no Brasileirão, empatando com o fraco time do Sport e sofrendo uma goleada de 5 a 1 para o Fortaleza, já na segunda rodada, o que jogou o time no Z-4.

O início tumultuado no Brasileirão e a eliminação precoce na Copa do Brasil, contra o Vitória, levaram à demissão do técnico Miguel Ángel Ramírez e à contratação de Diego Aguirre.

O Inter saiu do Z-4, mas ficou empacado na segunda metade da tabela quase até o fim do primeiro turno.

Na Libertadores, a equipe colorada foi despachada nas oitavas pelo Olimpia (Paraguai) nas cobranças de pênalti.

Participando apenas do Brasileirão, o time emplacou bons resultados, como a goleada para o Flamengo por 4 a 0 no Maracanã, subindo de posição até chegar ao sétimo lugar na 21ª rodada, com vitória sobre o Fortaleza. Nesse momento e no decorrer do segundo turno o objetivo passou a ser uma vaga para a Libertadores.

A partir da 34ª rodada, porém, o Inter começou a retroceder e a se afastar da Libertadores , terminando o campeonato na 12ª colocação, sem aproveitar o fato de que a edição deste ano do Brasileirão teve o maior número de vagas diretas à Libertadores na história. Com isso, o time não vai jogar o torneio mais importante do continente, perdendo em verbas e exposição.

Restou ao Juventude, o único “bom resultado” do ano, quando se livrou do rebaixamento na última rodada, ao vencer o Corinthians. Pouco também para um time que já foi campeão da Copa do Brasil.

