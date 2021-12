Ciclistas realizam a 9ª Pedalada “Um Sonho de Natal” nesta quarta (15)

Com a segurança de batedores de trânsito, a pedalada natalina seguirá pela avenida Constantino Nery e Torquato Tapajós | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- A Comissão dos Ciclistas do Amazonas juntamente com o projeto Pedala Livre e a Loja Pedalando Com Você Alvorada e Lírio do Vale, realizam a nona edição da pedalada Um Sonho de Natal nesta quarta-feira (15).

Uma pedalada tradicional que é realizado todo mês de dezembro para assistir a peça Um Sonho de Natal na Nova Igreja Batista.

Os participantes estarão concentrados no Posto Shell da Av. Constantino Nery, em frente ao Centro de Convenções Vasco Vasques, a partir de 18h e saída marcada para às 18h30.

Com a segurança de batedores de trânsito, a pedalada natalina seguirá pela avenida Constantino Nery e Torquato Tapajós até o local da igreja.

O público que possuir bicicleta e estiver interessado em participar, pode reservar a vaga pelo WhatsApp, através do número (92) 99247-1202.

