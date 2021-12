Fluminense anuncia a contratação do técnico Abel Braga

Abel Braga iniciou sua carreira como jogador defendendo o Fluminense | Foto: Reprodução

Nesta quarta-feira (15), o Fluminense formalizou a contratação de Abel Braga, técnico escolhido para comandar o elenco em 2022. Em sua quarta passagem pelo Tricolor, o técnico estava sem clube desde que saiu do Lugano, clube suíço que liderou por apenas cinco jogos, entre junho e setembro de 2021.

Abel comandou o Fluminense em 2005, de 2011 a 2013 e de 2016 a 2018. No clube, conquistou os Cariocas de 2005 e 2012 e o Campeonato Brasileiro de 2012.

O veterano é o segundo treinador com mais jogos na história do clube, somando 326 partidas. Está atrás apenas de Zezé Moreira, com 497.

A identificação do técnico com o Fluminense, clube em que começou a carreira, pesou na escolha da diretoria, que buscava um perfil para comandar jogadores mais experientes na disputa pela Libertadores.

Em seu último trabalho no Brasil, Abel Braga foi técnico do Internacional, que brigou pelo título do Brasileiro de 2020. No Colorado, completou 15 jogos e acumulou 12 vitórias, com 71% de aproveitamento.

Abel Braga iniciou sua carreira como jogador defendendo o Fluminense. Promovido ao time profissional pelo técnico Pinheiro, ele defendeu a equipe entre 1971 e 1975. O ex-zagueiro marcou três gols em 75 jogos com a armadura tricolor e integrou os elencos campeões cariocas de 1971, 1973 e 1975. Além disso, também esteve na Seleção Brasileira Olímpica nos Jogos de Munique, na Alemanha, em 1972.

