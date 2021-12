Manaus FC anuncia planejamento para 2022

O Manaus Futebol Clube anunciou ainda que em 2022 terá uma parceria de pré-temporada com a prefeitura de Nova Olinda | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Manaus (AM)- O clube conhecido como Gavião do Norte, o Manaus FC, anunciou o planejamento do clube para 2022.

A coletiva de imprensa teve início com o ex-presidente e agora atual presidente de honra, Luis Mitoso, comentando sobre o retrospecto do Manaus em 2021, que disputou seis competições, somando 28 vitórias, 94 gols marcados e 11 jogos de invencibilidade.

Mitoso também fez o anúncio oficial de que agora Giovanni Silva passa a ser o presidente do clube, enquanto Bismark Miranda será o vice-presidente do Gavião Real, e irão estar à frente do clube no próximo triênio.

Parceria pré-temporada

O Manaus Futebol Clube anunciou ainda que em 2022 terá uma parceria de pré-temporada com a prefeitura de Nova Olinda, onde o clube passará 16 dias treinando e aperfeiçoando a parte física e tática, visando iniciar bem a temporada de 2022. Finalizando a pré-temporada, o Esmeraldino fará um amistoso com a Seleção de Nova Olinda.

"Gostaria de agradecer a prefeitura de Nova Olinda. Gostaria de parabenizar a gestão do município, nos disponibilizaram uma excelente estrutura, e tenho certeza que muito em breve Nova Olinda estará com um clube profissional na elite do futebol amazonense", declarou.

Montagem do elenco

Comentando a montagem do elenco visando a temporada de 2022, o vice-presidente de futebol, Giovanni Miranda Filho, falou sobre a reformulação na equipe, que disputará quatro importantes competições em sua próxima temporada.

Até aqui, o Manaus Futebol Clube renovou com sete atletas (sendo eles Pedro, Jefferson, Gilson, Márcio, Ibiapino, Jack Chan e Vitinho), além de contratar 10 jogadores (sendo eles Reynaldo, Paranhos, Alvinho, Junior Palmares, Rafael, Rogério, Mathias, Silvano, Gutierrez e Felipe Cordeiro).

Novo CT do Gavião Real

O presidente de honra, Luis Mitoso, também comentou sobre o novo Centro de Treinamento do clube. O novo CT será localizado no quilômetro 2, no ramal Janaury, no município de Iranduba.

Em breve, o Manaus Futebol Clube continuará divulgando novidades e reforços visando a temporada de 2022.

