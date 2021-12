Corrida dos Imunizados arrecadou 1,5 mil unidades de leite para o FPS

As latas foram coletadas na Corrida das Imunizados, realizada no início de dezembro | Foto: Mauro Neto/Faar

Manaus (AM)- Mais de 1.500 unidades de leite foram entregues ao Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), que fará a distribuição dos donativos para instituições dedicadas ao trabalho com pessoas em vulnerabilidade social.

As latas foram coletadas na Corrida das Imunizados, realizada no início de dezembro.

A entrega, que contou com a presença da primeira-dama do estado, Taiana Lima, do diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, e da secretária-executiva do FPS, Kathelen Braz, foi realizada no Salão Bossa Nova, nas dependências da Arena da Amazônia, localizado no bairro Chapada, zona centro-Sul de Manaus.

" A Corrida dos Imunizados teve fins não competitivos, pois o objetivo foi a conscientização da vacinação, no qual meio milhão de amazonenses não tomaram a segunda dose e mais 150 mil não foram nem tomar a primeira dose. A corrida dos imunizados mostrou que o esporte e a saúde têm tudo a ver, conseguimos levantar essas 1.513 unidades de leite que serão doadas para várias instituições que combatem a pobreza, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza " Jorge Oliveira, diretor-presidente da FAAR

Ressaltando a importância da ação, a primeira dama também manifestou seu sentimento em relação a distribuição dos produtos arrecadados.

" Estou muito feliz em poder participar deste momento, que muitas pessoas que precisam serão beneficiadas com esses mantimentos. Parabéns a todos os participantes que deram um show em suas doações. Todos esses leites serão doados a instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade social " Taiana aLima, primeira-dama do estado

Das 1.513 unidades de leite integral arrecadadas dos corredores que participaram da “Corrida dos Imunizados”, 1.107 foram de latas e 386 de pacotes.

