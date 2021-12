Time do AM conquista medalha de prata inédita em nacional de Basquete

O quarteto que conquistou o vice-campeonato brasileiro é formado por Victorio Cestaro, Francisco Mady, Carlos Loss “Baby” e Vinicius Bezerra “Belisca” | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O Amazonas foi destaque na etapa final do Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3 ao conquistar um inédito vice-campeonato na categoria sub-23 masculino da competição realizada entre os últimos dias 10 e 12 de dezembro, em Salvador, capital da Bahia.

A medalha de prata foi conquistada pela equipe Amazon Basketball, que perdeu a final para o fortíssimo São Paulo DC, equipe que, atualmente, é a maior vencedora na modalidade.

O quarteto que conquistou o vice-campeonato brasileiro é formado por Victorio Cestaro, Francisco Mady, Carlos Loss “Baby” e Vinicius Bezerra “Belisca”. A equipe amazonense se destacou pelo talento e pela garra, conquistando a torcida na Arena.

Os atletas Victorio e Vinicius foram destaques, fazendo parte da lista de pré-convocados para a Seleção Brasileira da categoria sub 23.

Novo ciclo

Na avaliação do presidente da Federação de Basketball do Amazonas (Febam), professor Ali Assi, que acompanhou a competição na capital baiana, o resultado inédito obtido pela equipe Amazon Basketball será um marco motivador para os atletas do Basquete 3x3, pois representará um novo ciclo no basquete amazonense.

" Os atletas do Amazonas tiveram a oportunidade de enfrentar as melhores equipes do país, num intercâmbio importante para o desenvolvimento da modalidade no Estado " Ali Assi, presidente da Federação de Basketball do Amazonas (Febam)

O Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3 foi realizado pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) em parceria com a empresa MCS e a Federação Baiana de Basquete numa arena montada no Shopping Paralela. A competição uniu o basquete com música, arte e dança, num evento inovador que atraiu um grande público ao longo dos três de dias de disputas.

O Amazonas contou com a participação de oito equipes nas categorias sub 18, sub 23 e Adulto, masculino e feminino.

