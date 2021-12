Mestre Nonato Machado é homenageado por projetos de jiu-jitsu no AM

A homenagem prestada ao representante da Nova União reforça a importância do legado que ele deixa, ao expandir a modalidade dentro do Amazonas | Foto: Taumo Abreu

Manaus (AM)- Considerado um dos pioneiros no jiu-jitsu amazonense , o mestre Nonato Machado recebeu, na manhã desta quinta-feira (16) a maior honraria da Câmara Municipal de Manaus (CMM), com a outorga da entrega da Medalha de Ouro Alfredo Barbosa Filho.

A propositura foi feita e presidida pelo vereador Allan (PSC), em sessão solene na casa legislativa.

Compuseram a mesa diretora, além do vereador Allan e do mestre Nonato, a secretária de Estado de Assistência Social, Alessandra Campelo, vereador Ivo Neto (Patriota) e do faixa coral de jiu-jitsu, Luiz Alberto Façanha.

Pioneiro na formação de mulheres campeãs na “arte suave”, ainda na década de 1990, mestre Nonato, é reconhecido por realizar projetos sociais voltado às pessoas em situação de vulnerabilidade social e com esses jovens também conquistou diversas competições, regional, nacional e até internacional.

Presidente da Comissão Permanente de Esporte da CMM, Allan exaltou a importância dos feitos realizados pelo mestre Nonato Machado nos tatames de Manaus.

" Onde eu nasci e me criei, todo mundo fazia jiu-jitsu. Na época, o jiu-jitsu era elitizado, mas o mestre Nonato, com sua sensibilidade, conseguiu quebrar essa barreira chegando àquelas pessoas que não tinham condições. E hoje tem filiais em todo o Amazonas e até no exterior " Allan (PSC), vereador

O parlamentar acrescentou que foi graças ao mestre Nonato que grandes nomes da arte suave apareceram. “O resultado de um trabalho de dedicação, muitas vezes só vemos no futuro. Se não tivesse o mestre Nonato, não teria o José Aldo, não teríamos um dos maiores lutadores de MMA do mundo”.

Grande homenageado do dia, mestre Nonato agradeceu ao vereador pela honraria | Foto: Taumo Abreu

A secretária da SEAS, Alessandra Campelo, ressaltou o apoio que deu ao jiu-jitsu na época de gestora da secretaria de Esportes do Amazonas.

“Apoiava todas as modalidades, mas não faltava quimono e nem tatames para serem distribuídos. Fomos em lugares para tirar alunos que treinavam sobre papelão molhado e mal tinham o que comer, mas queriam treinar jiu-jitsu”

Grande homenageado do dia, mestre Nonato agradeceu ao vereador pela honraria, e contou a trajetória da Nova União, desde o começo dos anos de 1990, com a criação de projeto social, alcançando toda a Manaus.

" Tinha gente que ia de bicicleta ou a pé, de todos os bairros, iam para a minha academia. Só tenho a agradecer. Hoje tenho ramificação nos quatro cantos do mundo. Fico honrado em ser homenageado ainda em vida, porque não tem nenhum esporte que represente mais o Amazonas no mundo do que o jiu-jitsu. Aonde você chega, é reconhecido lá fora " Mestre Nonato, professor

A homenagem prestada ao representante da Nova União reforça a importância do legado que ele deixa, ao expandir a modalidade dentro do Amazonas, formando campeões e fazendo intercâmbio com referências da arte marcial, como o treinador do lutador do UFC José Aldo, Dedé Pederneiras. “Agradeço ao amigo e vereador Allan pela lembrança, que se torna melhor quando está vivo,

