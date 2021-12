Campeonato do AM de natação é destaque da Agenda do final de semana

O campeonato, que irá marcar o encerramento das atividades da modalidade nesta temporada, tem a organização da Federação Amazonense de Desportos Aquáticos | Foto: Mauro Neto/Faar

Manaus (AM)- O Campeonato Amazonense de Categoria (Estadual de Natação) é destaque da Agenda Esportiva nesta sexta-feira (17) e sábado (18).

A competição acontece na piscina da Vila Olímpica, administrado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), localizado na avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus.

O campeonato, que irá marcar o encerramento das atividades da modalidade nesta temporada, tem a organização da Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada).

Hoje (17), o aquecimento dos atletas ocorreu das 7h30 às 8h30, com início da 1ª etapa às 8h40. Ainda hoje, no horário da tarde, a 2ª etapa terá o aquecimento às 14h, com término da preparação às 15h e início às 15h10.

No sábado, a 3ª etapa tem o aquecimento programado para as 7h30, com término do aquecimento às 8h30 e início das provas às 8h40.

Final do Barezão

As equipes 3B da Amazônia e JC da Itacoatiara jogam a decisão do amazonense neste sábado (18), às 15h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. As Feras da Amazônia chegaram à final após vencer o Recanto pelo placar de 3 a 0, nas semifinais, em jogo válido pelas semifinais.

Brigando pelo bicampeonato, as representantes de Itacoatiara venceram o derby da Velha Serpa ao bater o Penarol por 3 a 2, em partida que aconteceu na quarta-feira (15).

Programação

Vila Olímpica

Competição: Campeonato Amazonense de Categoria (Estadual de Natação)

Data e hora: Sexta (17) e Sábado (18); às 8h40 e às 15h10 (sábado) às 8h40 (domingo)

Organizador: Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada)

Amadeu Teixeira

Competição: XXXIV Copa Osvaldo Alves de Jiu-Jitsu

Data e hora: Domingo (19), às 10h

Organizador: Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas (FJJAM)

Arena da Amazônia Vivaldo Lima

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol Feminino

Data e hora: Sábado (18), às 15h

Organizador: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Os eventos realizados nas praças esportivas administradas pelo Governo do Amazonas não contarão com a presença de público e seguem as regras e recomendações do Protocolo para a Realização de Eventos Esportivos no Estado do Amazonas; e da Portaria nº 188/2021, determinadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), e pela Faar.

