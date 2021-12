Manauara anuncia reforços com jogadores e novo diretor para Barezão

O clube visa os campeonatos de 2022 | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Visando o Campeonato Amazonense 2022, o Manauara EC anuncia as mudanças e reforços para a competição.

O atacante Douglas Vargas, ex- São Paulo (RS), Matheus Ferreira, Marcílio da Silva são os novos reforços contratados pelo Manauara.

Matheus Rodrigues Ferreira é um estreante no futebol nortista. O lateral direito possui atuações pelo Sport Clube São Paulo (RS), Grêmio Bagé (RS), Cruzeiro (RS) e CEOV Operário (MT). Além de ter sido campeão mato-grossense com o Nova Mutum (MT). O jogador pretende realizar o mesmo feito em sua estreia no futebol amazonense.

" Primeiramente, meu foco é corresponder todas as expectativas depositadas em meu trabalho. Espero trazer muitas alegrias aos torcedores do clube, principalmente, com o título. Me motiva mais ainda, por ser minha primeira vez no futebol do Norte. Pode acreditar que dedicação e garra não irão faltar " Matheus Rodrigues, jogador

Trazendo no currículo passagens pelo futebol japonês com o Renofa Yamaguchi, Marcílio da Silva Miguel, também coleciona experiência em Portugal, com Vitória SC. Aos 26 anos, o jogador levantou a taça de campeão no A2 em São Paulo pelo Guarani, como também passou pelo Botafogo (PB), Mirassol (SP) e ABC (RN).

" A busca é de ser campeão! Só agradeço pela honra de defender uma camisa de um clube como o Manauara, que cada dia constrói uma linda história no futebol. Estou chegando para somar com todos os companheiros nesse novo desafio em minha carreira " Marcílio da Silva, jogador

Aos 28 anos, Douglas Venâncio Silva Vargas, conhecido também como ‘Dodô’, atuou pelo São Borja (RS), Sinop (MT), River (PI) e seu último clube foi São Paulo(RS). O atacante também defendeu o Nova Mutum (MT), onde sagrou-se campeão mato-grossense. Com o acerto de jogar pelo Manauara, Douglas, garante que a oportunidade não será desperdiçada.

“A oportunidade me deixa muito feliz e motivado para fazer o meu melhor dentro de campo. Tenho certeza que vamos fazer um belo trabalho juntos, alcançando tudo que for traçado. Por ser minha primeira vez no Amazonas, quero deixar o meu nome registrado no futebol do Estado”, afirmou.

O Manauara EC segue trabalhando para montar um plantel competitivo. Até o momento, são sete ateltas contratos: os zagueiros Jorge Mendonça e Guilherme Moller; os volantes Tiago Amazonense e Kamdem; os laterais Matheus e Marcílio e o atacante Douglas.

Novo diretor executivo de futebol

O clube anunciou Ricardo Montoro, como diretor executivo de futebol para 2022. Formado em coaching e analista comportamental, Montoro, possui mais de 35 anos de experiência no futebol catarinense.

Aos 48 anos, Ricardo, tem a filosofia de – como diz no futebol – ‘trabalhar em silêncio’. O profissional foi um dos responsáveis, junto com o presidente Marcus Souza, da montagem do plantel campeão invicto do Campeonato Amazonense Série B, deste ano. Ele relembrou o momento, no qual, levantou o troféu.

" O sentimento de levantar a taça do Barezão foi de alegria e dever cumprido, pois tem sido uma honra trabalhar no Manauara EC. O presidente Marcus, depositou toda confiança para executarmos juntos esse trabalho, que foi vitorioso. Agora, juntamente com toda equipe de trabalho, seguimos para um novo objetivo " Ricardo Montoro, diretor executivo de futebol para 2022

O Robô segue avançando nas contratações para ano que vem. Ricardo, revelou os critérios de escolha para o Estadual 2022.

Carreira

José Ricardo Montoro, desde 1999 respira o ambiente futebolístico. Natural de Marília (SP), Montoro, realizou o curso de treinador na Sitrefesp de São Paulo e iniciou sua carreira como treinador do elenco Sub-15 e Sub-17 do Fluminense (SC). Não demorou muito para assumir as categorias de base do Joinville, onde foi promovido ao cargo de auxiliar técnico do elenco profissional. Foram nove anos, atuando ativamente no JEC. Além de ter sido treinador do Metropolitano de Blumenau. Em 2019, voltou para o Fluminense, mas, desta vez, tornou-se diretor executivo do time.

Entre muitos atributos, em sua jornada revelou alguns atletas como: o volante Ramires, ex- Seleção Brasileira e Chelsea; o zagueiro Douglas Franco, que atuou no Sporting de Lisboa e Seleção Holandesa e também o atacante Edgar, no qual, jogou no Porto de Portugal, hoje defende o Daegu da Coreia do Sul.

