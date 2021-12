Manaus FC sobe no ranking da CBF e fica em primeiro na lista do AM

O clube evoluiu para a 55⁰ colocação no ranking | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC.

Manaus (AM)- O Manaus Futebol Clube viveu mais uma emocionante temporada em 2021, o Gavião do Norte evoluiu para a 55⁰ colocação no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e agora é um dos três melhores colocados da Região Norte do país e primeiro no Amazonas.

Conforme divulgado pela CBF, o Esmeraldino pelo terceiro ano consecutivo evoluiu no ranking. Em 2019, o clube ocupava a 89⁰ colocação. No ano seguinte, saltou para a 63⁰ posição, e em 2021 subiu oito posições no ranking.

Ano após ano o Manaus vem evoluindo no cenário regional e nacional. Para o presidente Giovanni Silva, cada conquista é resultado de um longo trabalho exercido em conjunto com aqueles que apoiam e acreditam no Manaus FC.

" Nós vemos isso com bons olhos. É um sentimento de que a cada ano estamos firmes e com pés no chão. Estamos subindo no ranking da CBF com apoio da nossa diretoria, colaboradores, patrocinadores, torcedores e a imprensa amazonense, todos são responsáveis por iss " Giovanni Silva, presidente

Além do clube, a Federação Amazonense de Futebol (FAF) também está em ascensão, sendo agora a 18⁰ no Ranking Nacional de Federações da CBF, fato também comentado pelo presidente Giovanni.

"Esta crescente do Manaus FC, assim como os demais clubes de nosso estado que também participam de campeonatos nacionais, a nossa federação também subiu no ranking, e agradecemos a FAF pela parceria e apoio que temos. Agora é bola pra frente, teremos um grande ano pela frente em 2022", complementou Giovanni.

A torcida espera um 2022 com novas alegrias no futebol | Foto: Ismael Monteiro - Manaus FC

Tetracampeonato do Barezão

O ano de 2021 começou bastante agitado para o Esmeraldino. Em meio a três competições (Copa Verde 2020, Barezão 2020 e Barezão 2021), o Manaus FC viveu uma intensa maratona de jogos, chegando a disputar três jogos em uma semana. Apesar dos desafios, o Gavião Real conquistou seu tetracampeonato amazonense, derrotando o São Raimundo em uma final emocionante decidida nos últimos instantes da partida.

Pela Série C o Gavião começou sua caminhada no disputado Grupo A, enfrentando novamente vários clubes com história e tradição no futebol brasileiro. Por vezes, o Esmeraldino liderou diversas vezes seu grupo, e ao fim da primeira fase, classificou-se pela primeira vez em sua história para o Quadrangular Final, que viria a ser ainda mais emocionante.

Projeções para 2022

Apesar de não ter conquistado o acesso, até a última rodada o Gavião brigou pelo acesso. Mesmo com a temporada de 2022 estar distante de seu início, Giovanni falou sobre a expectativa do Manaus para 2022 e expressou o desejo de ver o futebol amazonense evoluir como um todo.

"Nosso planejamento para 2022 começou após o último jogo da temporada na Copa Verde e esperamos fazer uma grande temporada no ano seguinte. Torço para que na próxima temporada nossos clubes irmãos do futebol amazonense possam trilhar caminhos de sucesso e o futebol do Amazonas possa conquistar outros patamares", finalizou.

